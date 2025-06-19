Los 60 de Fulop y su bikini sideral dejan a Alien sin aliento

Catherine Fulop volvió a sacudir las redes sociales, esta vez desde la playa, durante un viaje en familia donde el protagonista —además del mar— fue su bikini. A sus 60 años recién cumplidos, la actriz y presentadora venezolana demostró que el tiempo, con ella, no corre… se detiene a mirarla.

Con un traje de baño colorido, actitud relajada y una sonrisa que no necesita filtro, Fulop posó junto a su esposo, el actor Osvaldo Sabatini, su hija Tiziana y hasta un simpático alien inflable que apareció en escena como testigo del momento. “¿Quién no querría aterrizar en esa playa?”, bromeó un seguidor en los comentarios.

Lejos de los retoques y poses forzadas, Catherine mostró su figura con naturalidad, disfrutando del sol, el mar y el calor familiar. Y si algo quedó claro, es que a los 60, sigue siendo una mujer esplendorosa que sabe cómo robarse todas las miradas… incluso cuando comparte cuadro con extraterrestres.