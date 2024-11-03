Los 75 años del genio musical GUSTAVO AGUADO: "Voz, imagen y semejanza de Guaco"

Gustavo Aguado ha tenido una vida llena de prodigios, de hechos cercanos a lo providencial, muy alejados de lo rutinario.

Durante su tránsito vital, que se aproxima a las siete décadas, no deja de asombrarnos con su eterna energía juvenil, como un Pablo Picasso del Caribe, en permanente erupción creativa mientras ve feliz pasar los años.

Comenzó a cantar en Guaco a los 13 años, cuando su hermano mayor Alfonso “El Pompo” creó la agrupación junto a Mario Viloria en la urbanización Sucre, en el año 1962.

Este ser superdotado para la música y para ejercer el liderazgo, nació el 3 de noviembre de 1949, bautizado Gustavo Adolfo, siendo el tercer hijo del matrimonio conformado por Alfonso Aguado Rincón y Aura León.

Como solista, posee una de las voces más excepcionales del Caribe, con un registro que va desde las notas profundas de barítono hasta notas agudas de tenor, con un timbre único que le permite abordar cualquier género. Expresa un feeling beat en el bolero, un tempo rubato para la salsa y una síncopa permanente para la gaita; dueño de un portento parecido al de Ricardo Aguirre.

Con sus ideas y su canto, logró poner en el mapa musical de este continente, las cinco letras del significante Guaco, el sonido de nuestra patria, que según los músicos de metrópolis lejanas es: “La salsa rara de Venezuela”.

