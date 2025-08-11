Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Los bonos de agosto que están cayendo en Patria: Qué hacer si no le llegan

Generalmente, las asignaciones económicas son anunciadas a través de un mensaje de texto

Por Haroldo Manzanilla

Los bonos de agosto que están cayendo en Patria: Qué hacer si no le llegan
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde agosto de 2025 comenzó la entrega mensual de los bonos mediante el Sistema Patria, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más desfavorecidos. Estos apoyos cuentan con incrementos en sus montos para contrarrestar el impacto de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono Único Familiar de agosto 2025, y en los próximos días se realizará la acreditación del Bono de Guerra correspondiente a este mes.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó a distribuir el Bono Único Familiar correspondiente a agosto de 2025. Esta información fue anunciada el lunes 4 por medio de los canales oficiales, entre ellos el grupo de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes Twitter).

Para esta entrega, el monto fijado es de 1.890 bolívares, equivalente a 15 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".

Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".

El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de agosto 2025 en el Sistema Patria?

Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse".

Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.

Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS.

Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde.

Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.

¿Qué hacer si no me llegan los bonos de agosto 2025 en Patria?

Número de celular exclusivo: asegúrate de usar un número único asociado solo a tu cuenta en el sistema

Datos bancarios consistentes: verifica que el número registrado coincida con el asociado a tu banco

Evita transferencias externas: no compartas fondos ni gasolina subsidiada fuera de tu núcleo familiar

Actualización de datos: mantén tu información actualizada en el perfil del Sistema Patria.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Marabinos manifestaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro en multitudinaria marcha antiimperialista

Marabinos manifestaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro en multitudinaria marcha antiimperialista

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Noticias Relacionadas

Zulia

Marabinos manifestaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro en multitudinaria marcha antiimperialista

Miles de personas se concentraron este lunes 11 de agosto, en la calle 86 de Maracaibo, para respaldar al presidente…
Al Dia

Saime realizará operativo especial sin cita este sábado 16 de agosto

Este operativo está dirigido exclusivamente a ciudadanos cuyo número de cédula se encuentre en el rango de 22 a 32 millones
Nacionales

Crecida del Río Orinoco afectó a más de 190 familias en Monagas

“Los niveles de afectación en varias comunidades fluviales del municipio Sotillo son bastante altos. 193 familias están anegadas en algunas viviendas”, expresó Luna durante el recorrido
Deportes

Luis Pérez lanza Zulianos FC, el primer equipo venezolano de fútbol conformado por creadores de contenido y artistas

Zulianos FC es un proyecto deportivo comandado por el creador digital marabino Luis Pèrez


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025