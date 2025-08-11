Desde agosto de 2025 comenzó la entrega mensual de los bonos mediante el Sistema Patria, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más desfavorecidos. Estos apoyos cuentan con incrementos en sus montos para contrarrestar el impacto de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono Único Familiar de agosto 2025, y en los próximos días se realizará la acreditación del Bono de Guerra correspondiente a este mes.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó a distribuir el Bono Único Familiar correspondiente a agosto de 2025. Esta información fue anunciada el lunes 4 por medio de los canales oficiales, entre ellos el grupo de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes Twitter).

Para esta entrega, el monto fijado es de 1.890 bolívares, equivalente a 15 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".

Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".

El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de agosto 2025 en el Sistema Patria?

Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse".

Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.

Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS.

Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde.

Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.

¿Qué hacer si no me llegan los bonos de agosto 2025 en Patria?

Número de celular exclusivo: asegúrate de usar un número único asociado solo a tu cuenta en el sistema

Datos bancarios consistentes: verifica que el número registrado coincida con el asociado a tu banco

Evita transferencias externas: no compartas fondos ni gasolina subsidiada fuera de tu núcleo familiar

Actualización de datos: mantén tu información actualizada en el perfil del Sistema Patria.