Miércoles 08 de octubre de 2025
Los chamos de ahora prefieren casarse después de los 30

La juventud se enfrenta a decisiones cruciales sobre su futuro, y el matrimonio es uno de los temas más debatidos.

Por Pasante1

Los chamos de ahora prefieren casarse después de los 30
La juventud se enfrenta a decisiones cruciales sobre su futuro, y el matrimonio es uno de los temas más debatidos. Una gran parte de los jóvenes, especialmente aquellos entre 18 y 30 años, muestra una preferencia creciente por postergar el matrimonio o incluso optar por no casarse en absoluto.

Las razones detrás de esta tendencia son variadas. Muchos jóvenes priorizan su educación y desarrollo profesional antes de considerar el compromiso del matrimonio. La búsqueda de independencia y la exploración de diversas experiencias de vida son aspectos que influyen en su decisión de no apresurarse hacia el altar. Además, el cambio en la percepción social del matrimonio lleva a que muchos lo vean más como una opción que como una obligación.

Otro factor importante es el impacto de las redes sociales y la tecnología. La forma en que los jóvenes se relacionan cambia drásticamente; las aplicaciones de citas y las plataformas digitales ofrecen nuevas maneras de conectarse, lo que puede hacer que el matrimonio parezca menos necesario.

Foto: UNESCO

Diversos testimonios reflejan esta realidad:

Sofía, 24 años: "Para mí, el matrimonio es algo que puede esperar. Quiero viajar, conocer nuevas culturas y dedicar tiempo a mi carrera. La idea de atarme a un compromiso tan pronto me asusta. Prefiero disfrutar de mi libertad y enfocarme en mí misma ahora."

Carlos, 27 años: "Siento que la presión social para casarse es muy fuerte, pero no creo que sea necesario. Estoy en una relación feliz, pero no veo el matrimonio como el siguiente paso. Quiero seguir explorando mis pasiones y construir mi vida antes de pensar en eso."

María, 22 años: "El matrimonio me parece una idea anticuada. Mis amigos y yo hablamos sobre cómo queremos vivir nuestras vidas al máximo, sin sentirnos limitados por un contrato. La vida es corta y quiero aprovechar cada momento sin ataduras."

Sin embargo, no todos los jóvenes desestiman la idea del matrimonio. Algunos consideran que el matrimonio sigue siendo un paso importante, aunque lo ven de manera diferente a las generaciones anteriores. Para ellos, el matrimonio puede ser un símbolo de amor y compromiso, pero también puede coexistir con la idea de una relación moderna, donde la pareja se apoya mutuamente en sus objetivos individuales.

Diversas investigaciones y encuestas realizadas por instituciones como el Pew Research Center analizan estas tendencias matrimoniales y las preferencias de la juventud, reflejando así una sociedad en constante evolución.

La juventud de hoy se encuentra en una encrucijada respecto al matrimonio. Mientras que muchos eligen explorar otras prioridades, otros mantienen la creencia en la importancia del compromiso. Esta diversidad de opiniones refleja una realidad contemporánea en la que las tradiciones se adaptan a nuevas realidades.

Leila González/Pasante

Noticia al Día

