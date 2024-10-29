Los concursos de belleza deben estar encaminados a desarrollar la constancia y disciplina de cualquier candidata: Aclara Douglas Tapia

El diseñador Douglas Tapia se refirió a las polémicas declaraciones que ofreció a Noticia al Día (NAD) sobre el certamen Miss Universo, donde participan ocho mujeres que son madres, y aclaró que sus declaraciones se tomaron a la ligera.

El diseñador se comunicó con NAD para explicar que "la inclusión es el merecer los espacios que empoderen al ser humano, los concursos de belleza no escapan de eso, a lo que el diseñador Douglas Tapia, hace referencia los concursos de belleza deben estar encaminados a desarrollar la constancia belleza y disciplina de cualquier candidata".

Agregó: "En este sentido apoyo todo lo que tenga que ver con apoyarlas! Debe haber espacios para todos y todas en esta etapa de globalización, integrando la necesidad de cada género, edad, estado civil e incluso ser madre, la inclusión empieza por el respeto y la equidad".

Para Tapia, "El Miss Universo desde hace unas ediciones ha decidido involucrar la belleza desde todo punto de vista, competencia que es desigual en cuanto a experiencia, conocimientos, frescura, belleza. Las Mujeres son bellas en sus diferentes etapas. ¡Considero que existe una evolución distinta a los cánones de un concurso de Misses!".



"Mi apego por la cultura Miss Venezuela a lo largo de más de 24 años en el certamen ha tenido como norte apoyar a nuestras candidatas que terminan siendo entrañables amigas. Hoy contamos con una gran representante, Ileana Márquez, primera madre venezolana en representarnos ante el Miss Universo, reuniendo los requisitos y apegados al certamen Universal".

