Los dispositivos electrónicos para acabar con el fastidio de las moscas: En Ig hay como arroz

Por Haroldo Manzanilla

Los dispositivos electrónicos para acabar con el fastidio de las moscas: En Ig hay como arroz
Las moscas pueden ser más que una molestia: son vectores de enfermedades que afectan la higiene de nuestro hogar. Con la llegada del calor, estos insectos se vuelven más activos y es fundamental tomar medidas para mantenerlos a raya. A continuación, te ofrecemos 10 consejos prácticos para deshacerte de las moscas de manera efectiva y segura.

1. Mantén la limpieza en la cocina

Las moscas son atraídas por restos de comida y basura. Limpia las superficies, lava los platos inmediatamente y asegúrate de que los alimentos estén cubiertos o refrigerados.

2. Sella la basura correctamente

Utiliza contenedores de basura con tapa hermética y vacíalos con regularidad para evitar que los olores atraigan a las moscas.

3. Cubre ventanas y puertas

Instala mosquiteros en ventanas y puertas para impedir que las moscas entren en tu hogar. Repara cualquier agujero o rasgadura en las mallas existentes.

4. Usa trampas caseras

Crea una trampa con una mezcla de vinagre de manzana y jabón líquido en un frasco. Las moscas quedarán atrapadas al acercarse a la solución.

5. Coloca plantas repelentes

Algunas plantas como la albahaca, la lavanda y la menta son repelentes naturales de moscas. Colócalas en macetas cerca de las entradas o en la cocina.

6. Utiliza aceites esenciales

Los aceites esenciales como el eucalipto, citronela o menta pueden ahuyentar a las moscas. Difunde estos aromas en tu hogar con un difusor o rocía una mezcla diluida en agua.

7. Mantén el desagüe limpio

Las moscas también se reproducen en los desagües. Limpia regularmente los fregaderos y desagües con agua caliente y vinagre.

8. Evita el agua estancada

Las moscas necesitan agua para reproducirse. Asegúrate de no dejar recipientes con agua estancada y revisa plantas en macetas para evitar el exceso de humedad.

9. Cuelga bolsas de agua

Este método tradicional consiste en colgar bolsas transparentes llenas de agua cerca de las puertas y ventanas. La luz refractada desorienta a las moscas y las mantiene alejadas.

10. Recurre a dispositivos electrónicos

Existen dispositivos electrónicos que emiten ondas ultrasonoras o atrapan moscas con luz UV. Son una opción moderna y efectiva para mantener tu hogar libre de plagas.

Con estos sencillos consejos, podrás reducir significativamente la presencia de moscas en tu hogar, garantizando un ambiente más limpio y saludable. Mantener un entorno libre de plagas es esencial para el bienestar de toda la familia.

Con información de Chagpt/Freepik

