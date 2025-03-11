Los grandes del humor se unen por Amor a Norah Suárez

Los grandes del humor Luís (Moncho) Martínez, Carlos Rodríguez (Rafucho el maracucho), Emilio Lovera, Wilmer Ramírez y Claudio Nazoa se unen para realizar una presentación por Amor a Norah en el Centro Cultural de Chacao en el Teatro Chacao.

La colaboración para ayudar a la actriz tiene un costo 15$ y el evento se realizará el domingo 16 de marzo a las 07:00 pm. Las entradas pueden ser adquiridas por www.liveri.com.ve @liveri.ve.

La actriz y humorista venezolana Norah Suárez se encuentra hospitalizada en el Hospital Vargas y desde sus redes sociales pidió a sus seguidores un apoyo económico para poder cubrir los gastos de su tratamiento de cáncer en la parte dorsal de la columna, condición que le ha impedido caminar y requiere tratamiento especializado.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Suárez, quien fue diagnosticada en enero, expresó: “Hola, mis seguidores: soy Norah Suárez. Aquí sigo hospitalizada. Por favor, deposítenme en el GoFundMe a ver si salgo de este cáncer”.

Noticia al Día/RRSS/El Universal