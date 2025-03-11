Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Los grandes del humor se unen por Amor a Norah Suárez

Los grandes del humor Luís (Moncho) Martínez, Carlos Rodríguez (Rafucho el maracucho), Emilio Lovera, Wilmer Ramírez y Claudio Nazoa se…

Por Ernestina García

Los grandes del humor se unen por Amor a Norah Suárez
Foto Norah Suárez actriz y comediante
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los grandes del humor Luís (Moncho) Martínez, Carlos Rodríguez (Rafucho el maracucho), Emilio Lovera, Wilmer Ramírez y Claudio Nazoa se unen para realizar una presentación por Amor a Norah en el Centro Cultural de Chacao en el Teatro Chacao.

La colaboración para ayudar a la actriz tiene un costo 15$ y el evento se realizará el domingo 16 de marzo a las 07:00 pm. Las entradas pueden ser adquiridas por www.liveri.com.ve @liveri.ve.

La actriz y humorista venezolana Norah Suárez se encuentra hospitalizada en el Hospital Vargas y desde sus redes sociales pidió a sus seguidores un apoyo económico para poder cubrir los gastos de su tratamiento de cáncer en la parte dorsal de la columna, condición que le ha impedido caminar y requiere tratamiento especializado.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Suárez, quien fue diagnosticada en enero, expresó: “Hola, mis seguidores: soy Norah Suárez. Aquí sigo hospitalizada. Por favor, deposítenme en el GoFundMe a ver si salgo de este cáncer”.

Noticia al Día/RRSS/El Universal

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Noticias Relacionadas

Zulia

Encuentran sano y salvo a Samuel Díaz

Durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, el adolescente Samuel David Díaz Montilla, de 14 años, apareció sano…
Sucesos

Detienen a sujeto por maltratar a un perro en Carirubana-Falcón

El hombre fue puesto a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público
Entretenimiento

Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente
Zulia

Alcaldía de Maracaibo hace un llamado a Inversiones INMACA a ponerse derecho con sus terrenos abandonados

Ante la gran cantidad de terrenos y estructuras abandonadas y llenas de basura, los funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo, continúan recorriendo la ciudad

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025