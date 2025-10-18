Los ingredientes de las hallacas llegaron a las jornadas de la Alcaldía de Maracaibo

Los ingredientes para preparar las tradicionales hallacas llegaron a las megajornadas de Mercados Populares que la Alcaldía de Maracaibo sigue llevando a todas las parroquias de la ciudad, por instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino.

Este sábado le tocó el turno al popular sector del 18 de Octubre, al norte de nuestra capital, que celebra el 77 aniversario de su fundación.

Foto: Cortesía

Allí la municipalidad marabina, a través de la Dirección de Alimentos, ofreció los ingredientes e insumos necesarios para la elaboración del plato típico navideño venezolano, incluyendo proteínas, como pollo, carne de res y cerdo, además de aceitunas, pasas, alcaparras, hojas de bijao, pabilo y verduras.

Además, los asistentes pudieron adquirir a precios justos, ajustados a la tasa BCV, otros alimentos y artículos de la cesta básica, como leche, víveres y frutas; algunos de estos incluso con descuentos de hasta el 30%.

Foto: Cortesía

Servicios gratuitos de salud

El evento contó con servicios de salud gratuitos en áreas como medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, valoración nutricional, despistaje de hipertensión y diabetes, así como la entrega de medicamentos.

Por su parte, la Dirección de Protección Animal ofreció consultas veterinarias, sin costo, de desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos para las queridas mascotas de la casa.

Foto: Cortesía

Nohelia Parra, presidenta del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), informó que en cada parroquia han atendido un promedio de 100 felinos y caninos.

“Invito a la comunidad a tomar conciencia y responsabilidad con sus mascotas, nuestra institución los atiende a través de estas jornadas de atención de manera gratuita”.

Como de costumbre, la jornada contó también con el apoyo de los voluntarios de la Misión Robert Serra, que brindan a los asistentes servicios de barbería, peluquería y cuidado de uñas y cejas.

Foto: Cortesía

Laura Medina, habitante del 18 de Octubre, expresó su satisfacción: “Esta jornada es beneficiosa para el pueblo y hay excelentes precios. Aquí compré todo lo que necesitaba para esta semana, víveres y proteína. Gracias al alcalde Di Martino por esta labor, sé que mi voto valió la pena”.

Sector privado en acción

Gelson Carillo, presidente de la Fundación de Mercados Populares de Maracaibo (Fundepo), destacó la participación de las empresas en estas jornadas. “La incorporación de productores, comerciantes y empresas privadas ha permitido magnificar esta iniciativa, aportando productos de excelente calidad y a precios solidarios”.

Foto: Cortesía

Roberto Ospino, vicepresidente de Fundepo, invitó a la comunidad marabina a estar atentos para participar en las próximas megajornadas, recordando que pueden conseguir productos para la elaboración de platos navideños.

Foto: Cortesía

“Contamos con más de 7 toneladas de alimentos, entre ellos, productos para la elaboración de la hallaca: hojas, pabilo, aceitunas, alcaparras y pasas, con mucho amor para que nuestro pueblo pueda llevar comida de calidad a su hogar”, concluyó Ospino.

