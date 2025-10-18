Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Los ingredientes de las hallacas llegaron a las jornadas de la Alcaldía de Maracaibo

Los ingredientes para preparar las tradicionales hallacas llegaron a las megajornadas de Mercados Populares que la Alcaldía de Maracaibo sigue…

Por María Briceño

Los ingredientes de las hallacas llegaron a las jornadas de la Alcaldía de Maracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los ingredientes para preparar las tradicionales hallacas llegaron a las megajornadas de Mercados Populares que la Alcaldía de Maracaibo sigue llevando a todas las parroquias de la ciudad, por instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino.

Este sábado le tocó el turno al popular sector del 18 de Octubre, al norte de nuestra capital, que celebra el 77 aniversario de su fundación.

Foto: Cortesía

Allí la municipalidad marabina, a través de la Dirección de Alimentos, ofreció los ingredientes e insumos necesarios para la elaboración del plato típico navideño venezolano, incluyendo proteínas, como pollo, carne de res y cerdo, además de aceitunas, pasas, alcaparras, hojas de bijao, pabilo y verduras.

Además, los asistentes pudieron adquirir a precios justos, ajustados a la tasa BCV, otros alimentos y artículos de la cesta básica, como leche, víveres y frutas; algunos de estos incluso con descuentos de hasta el 30%.

Foto: Cortesía

Servicios gratuitos de salud

El evento contó con servicios de salud gratuitos en áreas como medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, valoración nutricional, despistaje de hipertensión y diabetes, así como la entrega de medicamentos.

Por su parte, la Dirección de Protección Animal ofreció consultas veterinarias, sin costo, de desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos para las queridas mascotas de la casa.

Foto: Cortesía

Nohelia Parra, presidenta del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), informó que en cada parroquia han atendido un promedio de 100 felinos y caninos.

“Invito a la comunidad a tomar conciencia y responsabilidad con sus mascotas, nuestra institución los atiende a través de estas jornadas de atención de manera gratuita”.

Como de costumbre, la jornada contó también con el apoyo de los voluntarios de la Misión Robert Serra, que brindan a los asistentes servicios de barbería, peluquería y cuidado de uñas y cejas.

Foto: Cortesía

Laura Medina, habitante del 18 de Octubre, expresó su satisfacción: “Esta jornada es beneficiosa para el pueblo y hay excelentes precios. Aquí compré todo lo que necesitaba para esta semana, víveres y proteína. Gracias al alcalde Di Martino por esta labor, sé que mi voto valió la pena”.

Sector privado en acción

Gelson Carillo, presidente de la Fundación de Mercados Populares de Maracaibo (Fundepo), destacó la participación de las empresas en estas jornadas. “La incorporación de productores, comerciantes y empresas privadas ha permitido magnificar esta iniciativa, aportando productos de excelente calidad y a precios solidarios”.

Foto: Cortesía

Roberto Ospino, vicepresidente de Fundepo, invitó a la comunidad marabina a estar atentos para participar en las próximas megajornadas, recordando que pueden conseguir productos para la elaboración de platos navideños.

Foto: Cortesía

“Contamos con más de 7 toneladas de alimentos, entre ellos, productos para la elaboración de la hallaca: hojas, pabilo, aceitunas, alcaparras y pasas, con mucho amor para que nuestro pueblo pueda llevar comida de calidad a su hogar”, concluyó Ospino.

Lee también: Alcaldía de Maracaibo realizó operativo de saneamiento ambiental en Santa Rosa de Agua

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Noticia Al Día celebra su copa en el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes

Noticia Al Día celebra su copa en el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Noticias Relacionadas

Al Dia

Los ingredientes de las hallacas llegaron a las jornadas de la Alcaldía de Maracaibo

Los ingredientes para preparar las tradicionales hallacas llegaron a las megajornadas de Mercados Populares que la Alcaldía de Maracaibo sigue…
Canonización

Así será la misa de canonización: Madre Carmen Rendiles será la cuarta y JGH el sexto

Se estima que más de cinco mil venezolanos estarán en Roma para la canonización, tanto en la Plaza de San Pedro como en otras áreas de la ciudad
Entretenimiento

La venezolana Amira Moreno se corona Miss Teen Universo

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada
Internacionales

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025