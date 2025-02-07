Los mejores entrenadores de la EPL según 1xBet

La empresa internacional de apuestas 1xBet elige a los entrenadores más fríos de la primera mitad de la temporada 2024-25.

Arne Slot (Liverpool)

Tras la marcha de Jürgen Klopp, al nuevo entrenador del Liverpool se le auguraba un difícil periodo de adaptación, pero el equipo se ha hecho con el liderato de la liga con autoridad. Arne Slot ha sabído usar bien a Ryan Gravenberch en el centro del campo, la presión del equipo se ha vuelto aún más intensa, y el rendimiento de Mo Salah está a un nivel de su primera temporada en el club. El holandés ha superado las expectativas más optimistas.

Enzo Maresca (Chelsea)

Maresca ha definido muy rápido el equipo principal, algo que no ocurría con los anteriores entrenadores del Chelsea durante la era de Todd Boehly. El equipo principal juega los partidos de la PL, mientras que otros jugadores rotan en partidos la Conference League. El italiano también colocó a Palmer en el centro en lugar de la banda derecha, resucitó a Caicedo y acercó a Fernández al ataque. El resultado de estas decisiones es notable en la clasificación, donde el Chelsea es segundo.

Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest)

El técnico portugués está decidido a devolver a Europa a los bicampeones de la Copa de Europa y ha hecho un excelente trabajo con su elección de jugadores. En ataque, Nuno confía en el delantero centro Chris Wood, que marca casi la mitad de los goles del Nottingham. Elanga y Hudson-Odoi crean regularmente ocasiones para Wood y sus compañeros, mientras que Nikola Milenković, comprado a la Fiorentina, ha sido indispensable en el centro de la defensa.

Andoni Iraola (AFC Bournemouth)

El Bournemouth nunca ha jugado en competiciones europeas, pero con este entrenador, el equipo no está lejos de los favoritos e incluso ha ganado a algunos de los gigantes de la PL. No mucha gente esperaba esto después de vender a Dominic Solanke al Tottenham, pero en lugar de un máximo goleador, los Cherries tienen ahora varias estrellas en la ofensiva: Evanilson, Kluivert y Semenyo. Kepa está defendiendo bien la portería, mientras que los grandes clubes no pierden de vista a los defensas Zabarnyi y Kerkez. El propio Iraola podría acabar en uno de los grandes clubes europeos.

Unai Emery (Aston Villa)

Emery sigue haciendo historia en el Villa Park. Tras clasificarse para a Champions League, el Aston Villa tuvo un sólido comienzo en el torneo, venciendo al Bayern de Múnich y empatando con la Juventus. No es fácil para el equipo compaginar las competiciones europeas con la PL, pero los Villans lo están llevando bastante bien. Los jugadores siguen progresando: El trabajo de Emery ha llevado a Rogers y Durán a un nuevo nivel.

Mucho puede cambiar antes de que acabe la temporada, pero una cosa es segura: ¡los apostadores encontrarán las mejores opciones para apostar en la PL en la plataforma 1xBet! Las cuotas más altas, cientos de mercados para cada evento, pagos rápidos y retransmisiones gratuitas de un gran número de partidos les esperan. ¡Todo esto brinda una gran oportunidad a los aficionados al fútbol inglés para ganar en sus conocimientos deportivos y obtener más emociones inolvidables con una casa de apuestas de confianza!

El juego puede ser emocionante y divertido, pero 1xBet fomenta el juego responsable para mayores de 18 años.