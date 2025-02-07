Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Los mejores entrenadores de la EPL según 1xBet

La empresa internacional de apuestas 1xBet elige a los entrenadores más fríos de la primera mitad de la temporada 2024-25….

Por Isidro Lopez

Los mejores entrenadores de la EPL según 1xBet
Los mejores entrenadores de la EPL según 1xBet
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La empresa internacional de apuestas 1xBet elige a los entrenadores más fríos de la primera mitad de la temporada 2024-25.

Arne Slot (Liverpool)

Tras la marcha de Jürgen Klopp, al nuevo entrenador del Liverpool se le auguraba un difícil periodo de adaptación, pero el equipo se ha hecho con el liderato de la liga con autoridad. Arne Slot ha sabído usar bien a Ryan Gravenberch en el centro del campo, la presión del equipo se ha vuelto aún más intensa, y el rendimiento de Mo Salah está a un nivel de su primera temporada en el club. El holandés ha superado las expectativas más optimistas.

Enzo Maresca (Chelsea)

Maresca ha definido muy rápido el equipo principal, algo que no ocurría con los anteriores entrenadores del Chelsea durante la era de Todd Boehly. El equipo principal juega los partidos de la PL, mientras que otros jugadores rotan en partidos la Conference League. El italiano también colocó a Palmer en el centro en lugar de la banda derecha, resucitó a Caicedo y acercó a Fernández al ataque. El resultado de estas decisiones es notable en la clasificación, donde el Chelsea es segundo.

Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest)

El técnico portugués está decidido a devolver a Europa a los bicampeones de la Copa de Europa y ha hecho un excelente trabajo con su elección de jugadores. En ataque, Nuno confía en el delantero centro Chris Wood, que marca casi la mitad de los goles del Nottingham. Elanga y Hudson-Odoi crean regularmente ocasiones para Wood y sus compañeros, mientras que Nikola Milenković, comprado a la Fiorentina, ha sido indispensable en el centro de la defensa.

Andoni Iraola (AFC Bournemouth)

El Bournemouth nunca ha jugado en competiciones europeas, pero con este entrenador, el equipo no está lejos de los favoritos e incluso ha ganado a algunos de los gigantes de la PL. No mucha gente esperaba esto después de vender a Dominic Solanke al Tottenham, pero en lugar de un máximo goleador, los Cherries tienen ahora varias estrellas en la ofensiva: Evanilson, Kluivert y Semenyo. Kepa está defendiendo bien la portería, mientras que los grandes clubes no pierden de vista a los defensas Zabarnyi y Kerkez. El propio Iraola podría acabar en uno de los grandes clubes europeos.

Unai Emery (Aston Villa)

Emery sigue haciendo historia en el Villa Park. Tras clasificarse para a Champions League, el Aston Villa tuvo un sólido comienzo en el torneo, venciendo al Bayern de Múnich y empatando con la Juventus. No es fácil para el equipo compaginar las competiciones europeas con la PL, pero los Villans lo están llevando bastante bien. Los jugadores siguen progresando: El trabajo de Emery ha llevado a Rogers y Durán a un nuevo nivel.

Mucho puede cambiar antes de que acabe la temporada, pero una cosa es segura: ¡los apostadores encontrarán las mejores opciones para apostar en la PL en la plataforma 1xBet! Las cuotas más altas, cientos de mercados para cada evento, pagos rápidos y retransmisiones gratuitas de un gran número de partidos les esperan. ¡Todo esto brinda una gran oportunidad a los aficionados al fútbol inglés para ganar en sus conocimientos deportivos y obtener más emociones inolvidables con una casa de apuestas de confianza!

El juego puede ser emocionante y divertido, pero 1xBet fomenta el juego responsable para mayores de 18 años.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Nacionales

Madres venezolanas piden audiencia con Melania Trump por el regreso de 66 niños desde EEUU

Las mujeres hicieron la petición en una declaración transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV)
Zulia

PNB escolta a hombre con caballo en Cuatricentenario

El video lo compartió una usuaria identificada como Magaly Reyes, quien describió el hecho como insólito y lo tituló como: "Caballos y humor"
Deportes

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

El conjunto de Xabi Alonso no jugó su mejor partido; sin embargo, le fue suficiente para doblegar a un Osasuna que se dedicó a defender su campo
Servicio Público

Ayudemos a Alan: necesita con urgencia seis ampollas de inmunoglobulina

Ante la evolución del cuadro, se realizaron estudios que confirmaron neumonía de origen no determinado, lo que motivó la intervención de especialistas en neumología e infectología pediátrica

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025