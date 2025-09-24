Los Melódicos prepara concierto sinfónico junto a Karol G

La orquesta venezolana Los Melódicos (@orquesta_losmelodicos) prepara un concierto sinfónico especial en Bogotá, con la participación de la superestrella colombiana Karol G como invitada especial.

Según reveló Iliana Capriles, directora de la agrupación, el evento se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en el Movistar Arena de la capital colombiana.

Iliana Capriles, directora de la orquesta Los Melódicos reveló que "Tenemos el corazón abierto porque nos demostró afecto admiración por el trabajo de Los Melódicos.

Capriles habló recientemente del trabajo de la artista colombiana y el homenaje que le rindió a la orquesta venezolana.

La orquesta venezolana está celebrando su 67 aniversario con una agenda llena de conciertos y un nuevo álbum.

Noticia al Día/RRSS Los Melódicos