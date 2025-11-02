Los niños se apoderaron del Halloween en Maracaibo también

La fiesta de Halloween se hace para complacer a los niños, principalmente para que luzcan sus disfraces, pedir dulces ("Dulce o truco"), se hacen decoraciones con calabazas y juegos temáticos y en Maracaibo de vivió, no solo en parques y plazas sino en cualquier residencia.

Todo lo que significa terror lo enfocaron los niños en diversión, con mucha creatividad en conexión familiar.

Los niños marabinos disfrutaron su Halloween como solo la inocencia se los permite, son culturas ajenas a la nuestra pero ofrece un entretenimiento distinto que pone a volar la imaginación.

Una de estas celebraciones se sintió durante toda la tarde en las Residencias Parque La Colina en el Condomio Portuguesa ,en la Parroquia Cecilio Acosta, donde los más pequeños de la casa, disfrutaron junto sus padres en una celebración organizada por la administración del ediificio y apoyo de un grupo de vecinos.

Golosinas, música, juegos, compartieron en una tarde sabatina deleitando a los vecinos con sus atuendos y maquillajes.

La celebración Halloween

Con más de 2 mil años de historia, Halloween obedece su origen a un festival celta.

Para entonces, se encendían hogueras y se usaban disfraces con pieles de animales para confundir a los espíritus. Se creía que esa noche, el velo entre los vivos y los muertos se desvanecía.

En el siglo VII, la Iglesia Católica estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, o All Hallows’ Day. La víspera pasó a llamarse All Hallows’ Eve, que con el tiempo se convirtió en Halloween.

Inmigrantes irlandeses llevaron estas tradiciones a Estados Unidos en el siglo XIX. Allí, según National Ggeographic, Halloween evolucionó hacia una celebración popular con disfraces, dulces y actividades comunitarias.

