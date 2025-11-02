Domingo 02 de noviembre de 2025
Los niños se apoderaron del Halloween en Maracaibo también

Los niños marabinos disfrutaron su Halloween como solo la inocencia se los permite, son culturas ajenas a la nuestra pero ofrece un entretenimiento distinto que pone a volar la imaginación.

Por Javier Sanchez

Foto: Javier Sánchez
La fiesta de Halloween se hace para complacer a los niños, principalmente para que luzcan sus disfraces, pedir dulces ("Dulce o truco"), se hacen decoraciones con calabazas y juegos temáticos y en Maracaibo de vivió, no solo en parques y plazas sino en cualquier residencia.

Foto: Javier Sánchez


Todo lo que significa terror lo enfocaron los niños en diversión, con mucha creatividad en conexión familiar.

Una de estas celebraciones se sintió durante toda la tarde en las Residencias Parque La Colina en el Condomio Portuguesa ,en la Parroquia Cecilio Acosta, donde los más pequeños de la casa, disfrutaron junto sus padres en una celebración organizada por la administración del ediificio y apoyo de un grupo de vecinos.

Golosinas, música, juegos, compartieron en una tarde sabatina deleitando a los vecinos con sus atuendos y maquillajes.

La celebración Halloween

Con más de 2 mil años de historia, Halloween obedece su origen a un festival celta.

Para entonces, se encendían hogueras y se usaban disfraces con pieles de animales para confundir a los espíritus. Se creía que esa noche, el velo entre los vivos y los muertos se desvanecía.

En el siglo VII, la Iglesia Católica estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, o All Hallows’ Day. La víspera pasó a llamarse All Hallows’ Eve, que con el tiempo se convirtió en Halloween.

Inmigrantes irlandeses llevaron estas tradiciones a Estados Unidos en el siglo XIX. Allí, según National Ggeographic, Halloween evolucionó hacia una celebración popular con disfraces, dulces y actividades comunitarias.

Foto: Javier Sánchez

Foto: Javier Sánchez

Noticia al Día/ Fotos: Javier Sánchez

Al Dia

Inculpan a una mujer por complicidad en el robo del Museo del Louvre: Las joyas sustraídas siguen sin aparecer

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen y confesaron "parcialmente" su participación.
Zulia

Más de 2 mil familias beneficiadas en mega jornada social de la Alcaldía de Maracaibo en Curva de Molina

La iniciativa logró la venta de más de siete toneladas de alimentos, beneficiando directamente a unas 2.000 personas de la comunidad.
Al Dia

Sigiloso visitó a Diosa Canales en la ‘Casa de Alofoke’ y le llevó flores

Con su entrada a ‘La Casa de Alofoke 2’, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto a nivel mediático para mostrar un lado diferente que, asegura, pocos conocen.
Al Dia

Afinan estrategias para potenciar la atención de servicios públicos en comunidades zulianas a través del 1×10 del Buen Gobierno

En una jornada realizada este sábado en el ICLAM, Márquez revisó los casos reportados a través de la Línea 58 de la aplicación VenApp, relacionados a las áreas de agua, electricidad, gas, salud y otros servicios.

