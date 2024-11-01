Los pasos que Victoria Valentina dará en el futuro TÚ los decides hoy: Tiende tu mano

La niña Victoria Valentina Salazar, una bebe de tan solo 4 meses de nacida y que fue diagnosticada con una Artritis séptica de cadera derecha en fase secual y una Luxación de cadera derecha, necesita ser operada de emergencia.

Se trata de una emergencia ortopédica y su familia no tiene los recursos económicos para costear los gastos médicos e insumos, por lo que piden el apoyo de los nobles corazones que quieran ayudarla.

Juntos decidieron recolectar dinero para ayudarla lo más pronto posible. Si puede apoyar, hágalo a través de los números de cuenta que aparecen en el flayer.

