"Los pastores de la iglesia Betel Norte enviaron a sacarme a empujones del templo por preferencias con una líder": Carolina Prieto

Carolina Prieto, de 40 años, denunció a los pastores de la iglesia Betel Norte, por causarle agresiones físicas dentro del templo.

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando la mujer asistió a la iglesia ubicada detrás de la clínica Paraíso, y le pidió a los pastores Alejandro González y a su esposa, Diana de González, que le atendieran para arreglar un inconveniente suscitado con otra congresista.

“Tenía casi un año asistiendo a la iglesia, diezmaba fielmente, no tenía inconveniente con nadie, pero hace unos días realizaron un evento de niños en la iglesia y yo llevé a mi hija como siempre lo hacía. La líder Leidy Chirinos no metió a mi niña en la presentación y la pastora le pidió que lo hiciera, eso la molestó. Cuando todo terminó colocaron varios trampolines y yo estaba encima de mi niña porque había mucha gente. Eso también enfureció a la líder Chirinos y desde una distancia me gritó que me saliera de la fila, que no colara a nadie y dejara a las niñas tranquilas”, comenzó a relatar Prieto para Noticia al Día.

Presuntamente, la líder Chirinos siguió vociferando y hablando de Prieto. "En vista que ella no dejaba de arremeter en mi contra, le exigí a los pastores que me atendieran y solucionáramos la situación. Cuando por fin ellos se dignaron a aclarar el inconveniente, Chirinos empezó a mentir y mal ponerme. Yo no aguanté y preferí retirarme de la reunión, eso hizo alterar a los pastores González a tal punto que empezaron a gritar y llamaron a los vigilantes del templo para que me sacaran a la fuerza. En el forcejeo me arrebataron un teléfono que yo tenía prestado y me le partieron la pantalla", seguía contando la mujer.

Prieto, agregó, que mientras todo esto ocurría, las demás personas que estaban en la iglesia no la ayudaron. La agresión fue puesta en el comando de Polimaracaibo y la fiscalía pertinente tomó el caso para su investigación.

"Yo solo pido que se haga justicia ante esta brutal agresión sin justificación que hicieron estos pastores en mi contra e investiguen a fondo su proceder", pidió la agredida en su declaración.

Noticia al Día