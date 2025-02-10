Los Philadelphia Eagles tomaron venganza ante Kansas City Chiefs para llevarse el Super Bowl 2025

Los Philadelphia Eagles se convirtieron este domingo en los nuevos monarcas de la NFL al vencer 40-22 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX celebrado en el Caesars Superdome, recinto deportivo de Nueva Orleans, Luisiana.

Jalen Hurts cerró el partido como líder en yardas por aire y por tierra, demostrando el dominio ante el conjunto de Kansas City, que no pudo retener título, para de esta forma consolidarse la revancha tras la derrota en 2023.

Hurts fue nombrado Jugador Más Valioso del juego, logrando 17 de sus 22 pases para 221 yardas y dos pases de ‘touchdown’. El mariscal de campo de Philadelphia además alcanzó 72 yardas por tierra, con 11 carreras.

Los Chiefs se plantaron en Nueva Orleans, confiado, quizá demasiado, en la calidad de su mariscal de campo, Patrick Mahomes, quien no pudo demostrar su potencial ante una defensa apoteósica de sus rivales.





