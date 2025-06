Los Ritmos del Mundo festejan la llegada de marzo este sábado, en Oklahoma, USA

Diecisiete diferentes instituciones y personalidades artísticas protagonizan la edición 2025 del Festival Mundial que organiza la bailarina zuliana Marján Esáa, en la ciudad estadounidense de Oklahoma.

Una esplendorosa y muy laureada y reconocida actividad donde Esáa (Yelisabel Villarreal-Scott) concita a distintas culturas del mundo para que expresen sus propias emociones artísticas desde la música y el baile.

La propia Marján Esáa declara desde el escenario ubicado al suroeste del territorio de la Unión: “Raíces significa, en español, lo que nos sustenta y fundamenta. Los miembros de este grupo del Festival son niños cuyos padres vienen de diferentes partes de América Latina o del mundo, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Ghana; con algunos miembros también de Estados Unidos. Vienen a pasar una jornada sencillamente inolvidable, por humana…”.

Marti Rickman, coreógrafo e intérprete con más de 20 años de participación en el mundo artístico, creó Raíces para enseñar a esos niños las culturas de sus padres a través de la danza. Ahora la artista venezolana desea compartir con Venezuela y el mundo, a través de Noticia Al Día, esta experiencia inspiradora.

“El Ritmo del Mundo es una extraordinaria celebración de cultura y música. ¡No querrás perdértelo! Va a ser una noche inolvidable llena de energía y ritmo vibrante…”. Enhorabuena.

Yelisabel Villarreal Scott, más conocida como Marjan Esáa, es la fundadora de The Rhythm of the World Foundation, Inc., así como la creadora y productora del programa desde su concepción en el año 2011. Marjan Esáa es una artista, coreógrafa e instructora que encontró su amor por el baile a los tres años en su lugar de nacimiento de Venezuela. (Ella es hija del extraordinario maestro pintor y músico y poeta, Yehoshua Villarreal).

Marján Esáa cuenta que su experiencia con ballet, jazz, danza moderna y una variedad de estilos de música latina le llevó a actuaciones regulares en programas de televisión populares en español como Sábado Gigante, El Show de Cristina y Premios Lo Nuestro a la Música Latina mientras vivía en Miami, Florida. Ella ha llamado a Oklahoma su hogar durante más de 20 años. Es miembro de Candela Latin Dancers de Clips ‘N Hips, y actúa y enseña danza del vientre en Norman. También es la fundadora y directora de Mystical Hips Dance Troupe. Su talento y amor por la danza del vientre se mostró cuando ganó el 1er finalista en la prestigiosa competencia Queen of Raks Sharqi (Dallas, 2006) juzgada por bailarines egipcios y celebridades como Nagwa Fouad, el Dr. Mo Geddawi y Randa Kamel. Esta rica historia ha influido significativamente en los bailes que Marjan estudia, enseña y realiza.

Entre los participantes de esta edición 2025 destacan: Alexis Luna, quien es una estudiante de la Universidad de Oklahoma que cursa un título en biología en la vía de pre-medicina. Alexis creció en Southside Oklahoma City y tiene una fuerte conexión con sus raíces hispanas y mexicanas.

Anteriormente se desempeñó como Reina Hispana de Oklahoma y Presidenta de Filantropía de la Asociación de Estudiantes Hispanos Americanos de OU. Su pasión es cantar y acercar a su comunidad con la cultura y el amor. También estará Clase SAS Escuela de Estudios Avanzados en el Noreste, una Escuela Pública de Artes Visuales y Escénicas en el lado este de Oklahoma City. El departamento de danza está dirigido por Erika Vásquez y Cameelah Pennington Cook. El departamento de danza de Classen SAS en el noreste se centra en el ballet clásico, el moderno occidental y las formas de danza flamenca.

También participará Norahua Folklorico Mexicano. Norahua, significa “amigos en el idioma de los Tarahumara” (personas indígenas del norte de México). Fundado en 1993, el grupo enfatiza la cultura colorida, emocionante y diversa de México. El director artístico Jaime Fuentes estudió danza folclórica mexicana en la Escuela Superior de Danza Folclórica en Chihuahua, México. Ha recibido numerosos premios que reconocen su trabajo en el campo de la danza clásica y folclórica, incluido el "Premio al Artista de Danza Hispana Más Destacado de 2014″ del Consejo de Artes Hispanas de Oklahoma, el título de "Embajador de la cultura mexicana en Oklahoma" del Consulado Mexicano en Little Rock, también fue reconocido recientemente por la Agencia Latina de Oklahoma por su "Legado y Servicio Comunitario". Ha sido invitado por Universal Studios en California, la Universidad de Chihuahua, México y a Perú para un intercambio.

Luego tenemos a La Filipiniana Extravaganza de HOPE Philippines, que es un grupo de baile bastante nuevo, creado con el objetivo de preservar y compartir la cultura filipina en Oklahoma, y ha buscado la tutoría del intérprete experimentado y director de Clips N Hips, Marti Rickman. Bajo su tutoría, están creciendo y esperando representar su país y su hermosa cultura a través de la danza en festivales locales y eventos culturales.

Una muy esperada performance será la de Alana Chirinos, una cantante y compositora de 13 años. Ella asiste a la Escuela Intermedia Classen SAS como estudiante vocal en el programa de Artes Escénicas Visuales. Ella ha estado escribiendo canciones desde que tenía 9 años. Toca el piano y la guitarra.

Hurrey-UP Consulting & Performing Arts produce una programación de artes escénicas con "una inclinación cultural y dos cucharadas de alma". Crean obras artísticas que hablan más allá del lenguaje. Con un enfoque principal en el empoderamiento de los jóvenes a través de las artes escénicas, la compañía produce obras teatrales con elementos infundidos culturalmente donde el público siente nuestro sentido de pasión artística a través de nuestras actuaciones. Bajo la dirección de Ayinde Hurrey, hijo del percusionista original de The Last Poets, Raymond "Nilaja" Hurrey, la compañía produce producciones teatrales, películas, clases magistrales, danza africana y batería africana.

Raquel Fabiú Carrasco nació en Extremadura, España, y se crió en una familia gitana gitana. El flamenco está en sus genes. Estudió en Madrid y Barcelona con algunos de los mejores profesores de flamenco. Ha actuado en todo el mundo comenzando en los tablaos gitanos de España, así como en teatros y clubes nocturnos de Europa, Oriente Medio y Asia.

También estarán las bailarinas latinas Candela y Mini Candela de Clips ‘N Hips, donde la intérprete y empresaria Marti Rickman lidera estos grupos desde su exclusiva peluquería y estudio de baile, Clips ‘N’ Hips. Ha sido reconocida tanto por su país natal como por su país adoptivo. Reconocida como una colombiana ilustre, el Consulado de Colombia en Houston le otorgó el título de Embajadora Cultural Colombiana en Oklahoma. También ha sido invitada en más de una ocasión para ser la oradora invitada en las Ceremonias de Nueva Ciudadanía en Oklahoma, un gran honor.

Mientras que Halau Hula ‘O Nani intervendrá, dirigida por Betty Clymer, conocida como "Nani" por familiares y amigos, quien abrazó el arte fino del hula hawaiano a la edad de 14 años. Estudió hula con varios profesores de Kumu Hula (maestros de hula), incluyendo a Keli’i Frank Chang y Stephanie Ku’ulei Mahelona. En 2001, bajo la dirección de Kumu Hula Frank Chang, Betty tuvo el privilegio de haber participado en el Concurso anual de Hula Merrie Monarch, que se considera el concurso de hula más prestigioso de Hawái.

También genera un alto interés la actuación de la Central Plains Dance Troupe, un grupo de danza nativo americano compuesto por muchas tribus diferentes en todo el estado de Oklahoma y áreas circundantes, incluyendo Kiowa, Cheyenne, Choctaw, Prairie Band Pottawatomie, Ponca, Tonkawa, Otoe, Pawnee, Chickasaw, Comanche, Sac and Fox, Taino Arawak y muchos otros. “Nos esforzamos por educar y entretener a audiencias de todas las edades en todo el país sobre la belleza y la habilidad de la cultura nativa americana a través de la danza y la música powwow. Honramos a nuestros antepasados manteniendo nuestra cultura viva y fuerte en el siglo XXI…”, se anuncian.

Marján conduce la actuación de Mystical Hips Dance Troupe, un equipo de baile formado por artistas de todos los ámbitos de la vida que han encontrado el amor por el raks sharqi, más conocido como bellydance. Se esfuerzan por promover el arte del raks sharqi y la cultura de Oriente Medio que representa. Son un grupo experimentado que actúa con frecuencia en ferias, festivales, cumpleaños, bodas y eventos culturales en todo Oklahoma. Los miembros actuales son Shayda Omoumi, Jessica Frazier (Meera), Angela Helt (Delmara), Jun Yi (Eva) y Stacey Harris (Nova).

Heather Burns creó el grupo Azuquita Cubana principalmente para realizar danzas folclóricas y modernas de Cuba, pero ella y los bailarines también disfrutan estudiando danzas de otras partes del mundo. Heather es una artista docente de la Lista de Artistas del Consejo de Artes de Oklahoma. Ella y su grupo disfrutan actuando para eventos y trabajando con otros artistas.

La Escuela de Danza Irlandesa McTeggart es la primera escuela acreditada de danza irlandesa de Oklahoma. Con más de 20 años de experiencia docente e innumerables bailarines que han competido a nivel de campeonato regional, nacional y mundial.

También estarán el Bachata Performance Team y el Okie Skye Highland Dance. Habrá mucha danza y música para unir al mundo en Oklahoma este sábado primero de marzo.

