Lotería del Zulia presentó a la Gobernación plan de relanzamiento y modernización tecnológica 2025-2029

La Lotería del Zulia presentó el plan de relanzamiento estratégico de modernización tecnológica 2025-2029. Busca promover, financiar y ejecutar proyectos sociales en salud, educación, cultura, entre otros, dirigidos a garantizar bienestar y contribuir a elevar la calidad de vida de la población más vulnerable del estado Zulia.

El plan reafirma el compromiso social del Gobierno Bolivariano y la visión del presidente Nicolás Maduro.

Fue presentado por el nuevo presidente de la Lotería del Zulia, Carlos Cabré, ante los secretarios de Administración y Finanzas y de Desarrollo Económico de la Gobernación Bolivariana del Zulia, Alicia Villalobos y Mario Isea, respectivamente, así como a todo el equipo de económico.

La iniciativa busca no solo la reactivación económica de la institución, sino también fortalecer su rol como herramienta clave de apoyo a la gestión gubernamental en materia social.

El plan, fruto del trabajo colectivo, se enfoca en "salir al mercado con nuevos productos y juegos que calen en la idiosincrasia del zuliano", destacó Cabré.

Este relanzamiento es una muestra de cómo las instituciones del Estado se adaptan a los nuevos tiempos, manteniendo su esencia popular y su misión de servicio.

Autogestión de recursos para el bienestar colectivo

Con esta nueva etapa, la Lotería del Zulia se proyecta como un pilar fundamental para la autogestión de recursos, que luego serán destinados a programas de salud, educación y vivienda.

Esto ratifica el compromiso de la Gobernación del Zulia con un modelo de desarrollo inclusivo, donde las ganancias no benefician a unos pocos, sino que se revierten en la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

El evento, del viernes 22 de agosto, concluyó con la visión de que este relanzamiento demostrará que el modelo de gestión bolivariano es efectivo y está al servicio de la gente.

