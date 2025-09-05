Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

"Lucecita" la influencer de contenido para adultos que cayó por microtráfico de drogas en Caracas

Había llegado hace poco al país

Por Greily Nuñez

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Luz Celina Cervo, conocida en redes sociales como “Lucecita” y con miles de seguidores por su contenido para adultos, fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el sector La Candelaria del municipio Libertador. Presuntamente, está vinculada con el microtráfico de drogas.

Lee también: Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

La joven de 23 años, quien residía en Chile y había regresado recientemente al país, fue aprehendida junto a Alix Morillo (28), alias “Alí”, y Yeinar Contreras (24), alias “Yei”, durante un operativo de inteligencia que permitió ubicar a los implicados en una vivienda donde presuntamente operaban como distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron envoltorios de presunta droga, teléfonos móviles y otros elementos de interés criminalístico. El caso fue remitido al Ministerio Público, mientras se investiga si existe una red de mayor alcance vinculada a los detenidos.

La detención de Cervo ha generado reacciones en redes sociales, donde su perfil como influencer era ampliamente conocido. Las autoridades no descartan que su imagen pública haya sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Noticia al Día / Noti Guaro

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Misterios de Maracaibo: ¿De quién es esta escultura sin brazos y sin cabeza?

Misterios de Maracaibo: ¿De quién es esta escultura sin brazos y sin cabeza?

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Lucecita" la influencer de contenido para adultos que cayó por microtráfico de drogas en Caracas

Había llegado hace poco al país
Al Dia

Messi: "No creo que juegue el otro Mundial"

El astro argentino duda de su participación al Mundial de 2026
Sucesos

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

El conductor de la moto, cuya identidad se desconoce, sobrevivió sin lesiones graves
Al Dia

Valeria Atencio, la niña zuliana que lleva la magia del talento y la ilusión a Miss Teen Venezuela Mundo

Valeria compartió momentos de diversión y risas en el medio de Noticia al Día, donde expresó su amor por la música, el baile y el canto. Además, reveló su pasión por la pintura, el piano y, sobre todo, el modelaje.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025