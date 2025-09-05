"Lucecita" la influencer de contenido para adultos que cayó por microtráfico de drogas en Caracas

Luz Celina Cervo, conocida en redes sociales como “Lucecita” y con miles de seguidores por su contenido para adultos, fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el sector La Candelaria del municipio Libertador. Presuntamente, está vinculada con el microtráfico de drogas.

La joven de 23 años, quien residía en Chile y había regresado recientemente al país, fue aprehendida junto a Alix Morillo (28), alias “Alí”, y Yeinar Contreras (24), alias “Yei”, durante un operativo de inteligencia que permitió ubicar a los implicados en una vivienda donde presuntamente operaban como distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron envoltorios de presunta droga, teléfonos móviles y otros elementos de interés criminalístico. El caso fue remitido al Ministerio Público, mientras se investiga si existe una red de mayor alcance vinculada a los detenidos.

La detención de Cervo ha generado reacciones en redes sociales, donde su perfil como influencer era ampliamente conocido. Las autoridades no descartan que su imagen pública haya sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Noticia al Día / Noti Guaro