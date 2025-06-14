Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Luego de 12 horas persisten las lluvias en Maracaibo

Hasta el momento, no se han reportado incidencias en la ciudad ni en municipios cercanos como San Francisco

Por Andrea Guerrero

Luego de 12 horas persisten las lluvias en Maracaibo
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde la madrugada de este sábado 14 de junio, Maracaibo registra lluvias moderadas que se han mantenido durante toda la jornada, según reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones, acompañadas de nubosidad variable, podrían intensificarse en horas de la tarde y noche.

El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 58 % para hoy, con temperaturas que rondan los 29 °C y una humedad relativa superior al 80 %.

Las condiciones meteorológicas responden al paso de la onda tropical número cinco por el occidente del país, mientras que la número seis se aproxima desde el Atlántico y podría llegar al Esequibo entre el 18 y 19 de junio.

Hasta el momento, no se han reportado incidencias en la ciudad ni en municipios cercanos como San Francisco, donde las lluvias comenzaron desde la noche del viernes.

El Inameh estima acumulados pluviométricos de hasta 90 milímetros en el estado Zulia, lo que podría generar anegamientos en zonas vulnerables.

Noticia al Día / Inameh

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dojo Tenshikan: ocho años de excelencia y disciplina en el karate zuliano

Dojo Tenshikan: ocho años de excelencia y disciplina en el karate zuliano

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama:

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Entre lágrimas la venezolana Joaquina celebra sus cuatro nominaciones en los Latin Grammy

En 2023 la venezolana se alzó con el premio "Mejor Nuevo Artista"
Zulia

IMPA atendió a perrita “Chukita” arrollada en la parroquia Cecilio Acosta

El atropello le causó daños irreparables en una de sus patas, específicamente en el miembro posterior derecho, lo que llevó a los médicos veterinarios a tomar la decisión de realizar la amputación
Nacionales

Saime recuerda a sus usuarios los costos para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados

Los costos de los documentos de viaje, son anclados a tasa del BCV del día
Zulia

Culminó con éxito la sexta Exposición Internacional de Petróleo, Industria y Comercio

La Exposición tuvo como propósito crear un punto de encuentro clave para el sector empresarial del país

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025