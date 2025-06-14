Luego de 12 horas persisten las lluvias en Maracaibo

Desde la madrugada de este sábado 14 de junio, Maracaibo registra lluvias moderadas que se han mantenido durante toda la jornada, según reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones, acompañadas de nubosidad variable, podrían intensificarse en horas de la tarde y noche.

El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 58 % para hoy, con temperaturas que rondan los 29 °C y una humedad relativa superior al 80 %.

Las condiciones meteorológicas responden al paso de la onda tropical número cinco por el occidente del país, mientras que la número seis se aproxima desde el Atlántico y podría llegar al Esequibo entre el 18 y 19 de junio.

Hasta el momento, no se han reportado incidencias en la ciudad ni en municipios cercanos como San Francisco, donde las lluvias comenzaron desde la noche del viernes.

El Inameh estima acumulados pluviométricos de hasta 90 milímetros en el estado Zulia, lo que podría generar anegamientos en zonas vulnerables.

Noticia al Día / Inameh