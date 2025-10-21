Luego de 45 horas de agonía: Murió el adolescente intoxicado por fuga de gas doméstico en Mérida

La tercera víctima de una presunta intoxicación por la inhalación de gas doméstico, falleció luego de soportar más de 45 horas de agonía.

La muerte del adolescente, Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años, se dio a conocer el lunes 20 de octubre.

La víctimma estudiaba bachillerato y estaba recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula).

El suceso ocurrió en horas de la tarde del sábado 18 de octubre, en un apartamento del piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en Ejido, municipio Campo Elías de la entidad merideña.

Ese día murieron en el sitio, Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años, quien era taxista de la Línea Monseñor Duque; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años, quien era estudiante de primaria. Los tres fallecidos eran padre e hijos.

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que al parecer el calentador de agua del apartamento de la familia Escalona Pernía, tenía una fuga de gas, situación que originó este desenlace trágico, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Noticia al Día