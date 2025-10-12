Domingo 12 de octubre de 2025
Al Dia

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

La 48ª edición de la Feria Expocomercial Ganadera del municipio Rosario de Perijá, del estado Zulia, es una muestra de…

Por Christian Coronel

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La 48ª edición de la Feria Expocomercial Ganadera del municipio Rosario de Perijá, del estado Zulia, es una muestra de la Venezuela potencia, es un ejemplo del Zulia potencia. Nos sentimos, en la Gobernación, honrados y orgullosos de poder acompañar en esta cuadragésima octava edición de esta feria, en la que participan 56 agropecuarias y empresas familiares, logrando la exposición de más de 520 animales”.

Foto: Cortesía

La declaración la ofreció, la tarde del sábado 11 de octubre, el gobernador bolivariano Luis Caldera, en el Parque Ferial Azael Martínez, junto a autoridades municipales, militares y ganaderas.Luis Caldera expresó que desde Perijá y junto a la Federación de Ganaderos del Lago (Fegalago), la Unión de Ganaderos de la Villa del Rosario, todas las federaciones de esa zona perijanera, con el alcalde Ely Ramón Atencio, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, instituciones estadales, municipales, nacionales, este encuentro sirve para consolidar la producción de leche y carne del Zulia.

Foto: Cortesía

Asimismo, la Feria Expocomercial Ganadera permite “reforzar las relaciones interinstitucionales entre los gremios ganaderos y las instituciones del Estado, abordando los temas que nos son comunes, en materia de seguridad, de vialidad, de producción y de todo ese esfuerzo que viene haciendo nuestro pueblo perijanero”, manifestó.

Foto: Cortesía

La autoridad regional sostuvo: “Esta es una muestra de la Venezuela potencia y del Zulia potencia, que se crece en medio de las dificultades y que somos capaces de unirnos, que tenemos puntos comunes para garantizar la transformación económica de la República Bolivariana de Venezuela”.

Foto: Cortesía

Resaltó que ha sido una línea directa del presidente Nicolás Maduro Moros “apoyar al sector productivo, a través de todos los ministerios que tengan competencia en materia agropecuaria”.

Foto: Cortesía

Seguridad

El gobernador Luis Caldera manifestó: Como acompañante de esta actividad hemos promovido el encuentro de todo el sector de la seguridad, está el General de Brigada José Viloria, jefe del Comando Zonal de la Guardia Nacional Bolivariana, para reiterarles a los ganaderos, a los productores, a los emprendedores, a las familias, la cercanía y el apoyo. La intendente de Seguridad del municipio Rosario de Perijá, Yeily García, estuvo en la actividad.

Foto: Cortesía

La mejor feria del Occidente

"Siempre he dicho que la actividad productiva del Zulia tiene una gran característica nacional: es una actividad familiar, es de herencia, es de valores, es transmitida desde los abuelos, nietos, y esto le da una característica propia y sin duda esta es la mejor feria del Occidente del país y vamos a competir con la mejor feria ganadera de Venezuela”, expresó.

Foto: Cortesía

Para Luis Caldera, tener aquí -en el Parque Ferial Azael Martínez- “más de 520 animales, sin contar los becerros ni carneros, tener aquí 56 agropecuarias que son emprendimientos familiares, multifamiliares; a las casas y firmas comerciales con el alimento balanceado para los animales, además la venta de tractores, equipamiento… es decir se da un encadenamiento productivo y la Villa del Rosario es el epicentro, que en las fiestas en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario, estamos aquí garantizando esta actividad”.

"Saludo efusivamente a todo el pueblo rosarense, le reitero nuestro aprecio, nuestra disposición a seguir trabajando. Qué bueno que estemos aquí todas las autoridades municipales, con el alcalde Ely Ramón Atencio, los concejales y concejalas”, dijo.

Están presentes, igualmente, en esta gran actividad el doctor Onésimo Prado, quien preside la Federación de Ganaderos del Lago de Maracaibo; el doctor Adafel Berrueto, presidente de la Unión de Ganaderos de la Villa y Jesús Rodolfo Rincón, presidente de la Unión de Ganaderos de San José de Perijá.

Igualmente resaltó: “Algo importante y es bueno que el país sepa. Me decía el consejo comunal del territorio que fue invitado a participar por los ganaderos y están aquí en una mesa en el parque ferial. Eso significa que todos estamos unidos por el país, por el desarrollo”.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Servicio de recolección de basura domiciliaria en Maracaibo costará 5 dólares mensuales

Servicio de recolección de basura domiciliaria en Maracaibo costará 5 dólares mensuales

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá:

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

Noticias Relacionadas

Al Dia

CPBEZ se corona campeón del softbol Glorias Deportivas del Zulia

El equipo Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, CPBEZ, se coronó campeón del torneo de softbol homenaje a las…
Al Dia

Reportan 41 fallecidos y graves destrozos a causa de intensas lluvias en México

El informe del viernes había reportado 29 víctimas fatales en diversas regiones del país
Al Dia

Madre Rafols atendió gratuitamente a más de 356 pacientes en el municipio Almirante Padilla del estado Zulia

Desde las 5:00 a.m, de este sábado 11 de octubre, se dispuso todo el equipo humano y logístico de la…
Canonización

Juventud trujillana rinde homenaje a José Gregorio Hernández con marcha por la fe y la paz

La marcha juvenil, está preparada para rendir homenaje al beato y futuro santo trujillano, José Gregorio Hernández.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025