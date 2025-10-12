Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

La 48ª edición de la Feria Expocomercial Ganadera del municipio Rosario de Perijá, del estado Zulia, es una muestra de la Venezuela potencia, es un ejemplo del Zulia potencia. Nos sentimos, en la Gobernación, honrados y orgullosos de poder acompañar en esta cuadragésima octava edición de esta feria, en la que participan 56 agropecuarias y empresas familiares, logrando la exposición de más de 520 animales”.

La declaración la ofreció, la tarde del sábado 11 de octubre, el gobernador bolivariano Luis Caldera, en el Parque Ferial Azael Martínez, junto a autoridades municipales, militares y ganaderas.Luis Caldera expresó que desde Perijá y junto a la Federación de Ganaderos del Lago (Fegalago), la Unión de Ganaderos de la Villa del Rosario, todas las federaciones de esa zona perijanera, con el alcalde Ely Ramón Atencio, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, instituciones estadales, municipales, nacionales, este encuentro sirve para consolidar la producción de leche y carne del Zulia.

Asimismo, la Feria Expocomercial Ganadera permite “reforzar las relaciones interinstitucionales entre los gremios ganaderos y las instituciones del Estado, abordando los temas que nos son comunes, en materia de seguridad, de vialidad, de producción y de todo ese esfuerzo que viene haciendo nuestro pueblo perijanero”, manifestó.

La autoridad regional sostuvo: “Esta es una muestra de la Venezuela potencia y del Zulia potencia, que se crece en medio de las dificultades y que somos capaces de unirnos, que tenemos puntos comunes para garantizar la transformación económica de la República Bolivariana de Venezuela”.

Resaltó que ha sido una línea directa del presidente Nicolás Maduro Moros “apoyar al sector productivo, a través de todos los ministerios que tengan competencia en materia agropecuaria”.

Seguridad

El gobernador Luis Caldera manifestó: Como acompañante de esta actividad hemos promovido el encuentro de todo el sector de la seguridad, está el General de Brigada José Viloria, jefe del Comando Zonal de la Guardia Nacional Bolivariana, para reiterarles a los ganaderos, a los productores, a los emprendedores, a las familias, la cercanía y el apoyo. La intendente de Seguridad del municipio Rosario de Perijá, Yeily García, estuvo en la actividad.

La mejor feria del Occidente

"Siempre he dicho que la actividad productiva del Zulia tiene una gran característica nacional: es una actividad familiar, es de herencia, es de valores, es transmitida desde los abuelos, nietos, y esto le da una característica propia y sin duda esta es la mejor feria del Occidente del país y vamos a competir con la mejor feria ganadera de Venezuela”, expresó.

Para Luis Caldera, tener aquí -en el Parque Ferial Azael Martínez- “más de 520 animales, sin contar los becerros ni carneros, tener aquí 56 agropecuarias que son emprendimientos familiares, multifamiliares; a las casas y firmas comerciales con el alimento balanceado para los animales, además la venta de tractores, equipamiento… es decir se da un encadenamiento productivo y la Villa del Rosario es el epicentro, que en las fiestas en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario, estamos aquí garantizando esta actividad”.

"Saludo efusivamente a todo el pueblo rosarense, le reitero nuestro aprecio, nuestra disposición a seguir trabajando. Qué bueno que estemos aquí todas las autoridades municipales, con el alcalde Ely Ramón Atencio, los concejales y concejalas”, dijo.

Están presentes, igualmente, en esta gran actividad el doctor Onésimo Prado, quien preside la Federación de Ganaderos del Lago de Maracaibo; el doctor Adafel Berrueto, presidente de la Unión de Ganaderos de la Villa y Jesús Rodolfo Rincón, presidente de la Unión de Ganaderos de San José de Perijá.

Igualmente resaltó: “Algo importante y es bueno que el país sepa. Me decía el consejo comunal del territorio que fue invitado a participar por los ganaderos y están aquí en una mesa en el parque ferial. Eso significa que todos estamos unidos por el país, por el desarrollo”.

