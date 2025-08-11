Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Luis Olavarrieta cumple 44 años: de “Ají Picante” a referente del periodismo venezolano

Los de la vieja escuela lo recuerdan con cariño en el famoso programa de RCTV

Por Haroldo Manzanilla

Luis Olavarrieta cumple 44 años: de “Ají Picante” a referente del periodismo venezolano
El periodista, actor y productor venezolano Luis Olavarrieta celebra hoy lunes 11 de agosto su cumpleaños número 44, consolidado como una de las figuras más versátiles y reconocidas del medio.

Nació en 1981 en la capital de Venezuela. Olavarrieta inició su camino en la televisión con participaciones en programas juveniles y de entretenimiento, pero fue su paso por el recordado Ají Picante de RCTV el que lo catapultó a la popularidad. En ese espacio, transmitido en la década de los 2000, destacó por su estilo irreverente y comentarios directos, que se convirtieron en sello personal.

Más tarde amplió su carrera hacia el periodismo de calle, la producción audiovisual y la actuación, manteniendo presencia en distintos formatos: desde la cobertura de eventos y entrevistas a profundidad, hasta incursiones en el teatro y proyectos documentales.

En redes sociales, colegas y seguidores lo han felicitado por su cumpleaños, recordando sus inicios frente a las cámaras y reconociendo su evolución profesional. “Luis ha crecido y madurado, pero mantiene esa energía que lo hizo destacar desde el principio”, expresó una de sus excompañeras de Ají Picante.

A sus 44 años, Olavarrieta combina su trabajo en medios con producciones independientes y mantiene una conexión directa con su audiencia a través de plataformas digitales, consolidando una trayectoria que sigue sumando capítulos.

