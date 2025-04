Luis Pérez, un ejemplo de que la grandeza se forja con humildad, esfuerzo y fe

"Testimonio vivo de que los sueños se logran con fe y constancia"

En el corazón de cada zuliano late una historia de lucha, pasión y esperanza. Luis Pérez, un joven nacido en el humilde barrio Luis Aparicio del municipio San Francisco, es el vivo testimonio de que los sueños, cuando se persiguen con fe y constancia, pueden convertirse en realidad.

Luis se describe orgullosamente como zuliano. Desde su infancia, vivida en una comunidad que marcó sus primeros pasos, mostró un talento innato para el fútbol, deporte que rápidamente se convirtió en su pasión. Ese amor lo llevó a iniciar estudios en Educación Física y Deporte en la ilustre Universidad del Zulia, pero el contexto económico del país lo obligó a tomar una decisión difícil: emigrar a Colombia en 2018.

Un cambio drástico lleno de sacrificios

El cambio no fue fácil. Al llegar a Cartagena, Luis enfrentó una realidad dura. “Cuando llegué lloraba todas las noches. El fútbol para mí es algo que se lleva dentro. La vida me cambió en un abrir y cerrar de ojos: pasé de jugar fútbol profesional en mi país a dormir en el piso con mi esposa y vender agua en las calles para subsistir. Eso me destruía por completo”, confesó en una entrevista con Noticia al Día.

Como todo migrante, tuvo que adaptarse. Trabajó vendiendo agua, descargando camiones y como vigilante, haciendo lo necesario para salir adelante. A esto se sumó la enfermedad de su padre, un golpe emocional y económico que lo marcó profundamente. “Cuando me dijeron que tenían que dializarlo y no tenía dinero, sentí que el mundo se me venía abajo. Pensé que hasta ahí llegaba mi papá. Pero gracias a Dios, hemos sobrellevado la situación, y ya lleva tres años en ese proceso. Siempre me apoya en todo”, relató.

El humor como refugio y propósito

A pesar de las adversidades, Luis nunca dejó de soñar. Desde su llegada a Cartagena, tenía claro que quería ser reconocido. Incluso participó en un concurso de modelaje llamado Mister Tanga Cartagena, cuyo premio era un viaje en avión a Bogotá. “Nunca me había montado en un avión y decía: ese premio tiene que ser mío. No gané el viaje, pero quedé en segundo lugar y me llevé un bono. Desde entonces, la gente empezó a notar que tenía algo particular, que siempre echaba pa’lante”, recuerda entre risas.

Salto a la fama

Hace tres años decidió comenzar a crear contenido en redes sociales. Su primer personaje, el esposo de "la tóxica", logró viralizar situaciones cotidianas de pareja con un toque de humor. Aunque asegura que sus personajes favoritos son el vigilante y el albañil, porque representan a personas que disfrutan la vida sin importar las circunstancias.

TikTok ha sido la plataforma que más visibilidad le ha dado, acumulando más de dos millones de seguidores. Sin embargo, Luis aclara que su objetivo principal no es generar ingresos, sino ser reconocido por su trabajo y creatividad.

Un inicio lleno de retos y una mano amiga

En sus inicios como creador de contenido, Luis enfrentó escepticismo. Muchas personas no creían en él, y sus mensajes buscando apoyo a menudo no recibían respuesta. Sin embargo, hubo una excepción: Súbele El Gordo. “Él fue el único que me llamó. Me extendió su mano y colaboró conmigo en mis primeros pasos. Eso no lo hace cualquiera; solo los grandes hacen eso. Siempre voy a estar agradecido con él”, expresó.

Gracias al reconocimiento de su trabajo, Luis ha podido retomar el fútbol. Actualmente, juega con Cartacho Fútbol Club, el primer equipo conformado por creadores de contenido colombianos. Además, sueña con colaborar con el influencer venezolano Marko. Aunque ya han conversado, no han podido concretar nada debido a que Luis no tiene visa. Entre risas, comenta que está desesperado por viajar y conocer a “la gringa que le envía la platica”.

El respaldo de la amistad y el poder de la persistencia

Luis llegó a la entrevista acompañado de su amigo Moisés, a quien considera como un hermano. “Moisés siempre ha creído en mí, incluso cuando todos pensaban que estaba loco. Hace dos años, cuando estuve a punto de dejar todo porque el trabajo y las grabaciones me agotaban, él estuvo allí para recordarme que no debía rendirme”, confesó.

Ese apoyo incondicional le permitió continuar creando contenido, y hoy su éxito ha trascendido fronteras. Su frase “Pero, ¿qué ha pasa’o?” se ha convertido en un fenómeno viral, conectando con seguidores en países como Perú, Chile, Argentina, Uruguay y España. Además, está culminando las grabaciones de su primera película, Viviendo con mi Ex, que se estrenará en febrero de 2025.

Un mensaje de esperanza y fe

Luis Pérez es un ejemplo de que la grandeza se forja con humildad, esfuerzo y fe. Su historia inspira a quienes enfrentan dificultades, recordándoles que los sueños pueden cumplirse con trabajo constante y confianza en Dios. “Nunca dejen de confiar en lo que hacen, en lo que son buenos, y sobre todo, oren mucho. Dios no se queda con el esfuerzo de nadie”, aconseja.

Hoy, Luis sigue llevando su talento y su mensaje de esperanza a cada rincón donde su voz y su carisma llegan. Su historia es una prueba de que, con pasión y fe, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar las metas más altas.

