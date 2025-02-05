Lula defiende el "derecho" de los BRICS a sustituir el dólar pese a la amenaza de Trump de imponer aranceles

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles el "derecho" de los BRICS a sustituir el dólar como moneda de referencia para las transacciones financieras, pese a la amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles si lo hacen.

"Tenemos el derecho de discutir sobre la creación de una forma de comercialización que no dependa solo del dólar", afirmó el brasileño durante una entrevista con radios locales.

Lula sostuvo que los BRICS, el grupo de países emergentes del que forma parte Brasil, no deben preocuparse por las "bravatas" de Trump y que tienen que discutir lo que es "importante" para ellos porque, dijo, ningún país puede "pelearse con todo el mundo".

Además, recordó que los BRICS, cuyos miembros también incluyen a China, Rusia, India y Sudáfrica, entre otros, suponen casi la mitad de todo el comercio mundial.

Sobre la posibilidad de que el mandatario estadounidense imponga aranceles del 100 % si las naciones emergentes sustituyen el dólar, como ya ha amenazado, el brasileño insistió que su país responderá con "reciprocidad" si esto sucede.

Brasil no quiere conflictos con otros países

Por otra parte, Lula defendió que el mundo necesita "paz y serenidad" y dijo que Brasil no quiere "conflictos" con otros países.

Asimismo, el presidente afirmó que la nación sudamericana tiene una relación comercial "muy buena" con EEUU y que el país norteamericano dispone de un superávit, el indicador en el que se fija Trump para decidir si impone aranceles.

El líder estadounidense anunció el viernes pasado tarifas del 25 % sobre las exportaciones de México y Canadá, que luego suspendió durante un mes tras llegar a un acuerdo con los Gobiernos de esos países.

Trump también impuso aranceles del 10 % a China, a lo que el gigante asiático respondió con tarifas del 15 % sobre ciertos productos estadounidenses.

Lee también: Lula reclamó a EEUU por "trato denigrante a migrantes"

Noticia al Día/Con información de EFE