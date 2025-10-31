Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina

Este viernes 31 de octubre se conoció el fallecimiento del lanzador y exgrandeliga venezolano Yoervis Medina, a los 37 años de edad. Según reseñó el portal Noticias 24 Carabobo, Medina murió de un infarto fulminante mientras conducía en Naguanagua, Carabobo.

Medina fue reconocido por su paso por las Grandes Ligas, donde se desempeñó como relevista con los Marineros de Seattle entre 2013 y 2015, y tuvo una breve etapa con los Cachorros de Chicago. Durante su trayectoria en MLB, acumuló récord de 10-9, con una efectividad de 3.08 y 147 ponches.

Posteriormente, continuó su carrera en ligas internacionales, incluyendo participación en el béisbol europeo, específicamente en la República Checa, donde representó al conjunto de Draci Brno.

En la pelota criolla, vistió los uniformes Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

