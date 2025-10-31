Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina

El pitcher sufrió de un infarto mientras conducía en Naguanagua. El expelotero lanzó para varios equipos de la LVBP y contó con experiencia en las mayores

Por Daniel García

Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes 31 de octubre se conoció el fallecimiento del lanzador y exgrandeliga venezolano Yoervis Medina, a los 37 años de edad. Según reseñó el portal Noticias 24 Carabobo, Medina murió de un infarto fulminante mientras conducía en Naguanagua, Carabobo.

Medina fue reconocido por su paso por las Grandes Ligas, donde se desempeñó como relevista con los Marineros de Seattle entre 2013 y 2015, y tuvo una breve etapa con los Cachorros de Chicago. Durante su trayectoria en MLB, acumuló récord de 10-9, con una efectividad de 3.08 y 147 ponches.

Posteriormente, continuó su carrera en ligas internacionales, incluyendo participación en el béisbol europeo, específicamente en la República Checa, donde representó al conjunto de Draci Brno.

En la pelota criolla, vistió los uniformes Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

Lee también: Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Mbappé recibe la Bota de Oro:

Mbappé recibe la Bota de Oro: "Lo más importante son los premios colectivos”

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

La UJGH y líderes empresariales definen la

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Así se coloniza un planeta": La expansión del espíritu zuliano por el mundo

El video se ha interpretado como una muestra de cómo el gentilicio maracucho no solo se hereda, sino que se lleva con orgullo

Al Dia

Gobierno solicita al TSJ anular nacionalidad venezolana de Yon Goicoechea

El Ministerio señaló que esta acción responde al llamado público realizado por Goicoechea para solicitar la intervención de fuerzas extranjeras en el país
Deportes

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

El escolta estadounidense se ha convertido en ficha destacada del conjunto angelino en sus dos últimos juegos

Al Dia

Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo

Está ubicado en el sótano del Centro Comercial Costa Verde, en la Avenida Bella Vista.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025