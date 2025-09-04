Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

LUZ celebrará 134 años de fundación este 11-Sept

A la fecha, la ilustre Universidad del Zulia sigue siento referente de educación a nivel mundial

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
La Universidad del Zulia (LUZ) arribará a su 134° aniversario el próximo jueves, 11 de septiembre de 2025, con una serie de actos protocolares para conmemorar tan relevante fecha.

Desde su fundación en 1891, la Universidad del Zulia ha sido mucho más que un centro de estudios; ha sido un faro de conocimiento para generaciones. Es la institución que ha formado a los líderes e innovadores que han impulsado el progreso de la región y la nación.

La jornada de celebración dará inicio a las 8:30 a.m., con una ofrenda floral para honrar el legado del Dr. Francisco Ochoa, primer rector de LUZ. Luego a las 9:00 a.m., se realizara una Santa Eucaristía de acción de gracias.

El evento principal es el acto protocolar que comenzara a las 10:00 a.m., en el Auditorio «Hugo Montenegro», ubicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que contará con la asistencia de autoridades académicas, profesores, estudiantes, y egresados para celebrar otro año de incansable labor académica.

El propósito de estas actividades es fortalecer el sentido de pertinencia y mencionar el compromiso de otro año con la educación superior, la investigación y la expansión en la región, Se invita a toda la comunidad zuliana a unirse a esta emotiva celebración.

Constante lucha por el saber

Este nuevo aniversario es un reflejo de una larga y constante lucha por el saber. La Universidad del Zulia, que inicialmente fue un colegio seminario en 1833, se convirtió en Universidad el 29 de mayo de 1891 gracias a la perseverancia de los intelectuales y la presión del pueblo zuliano. Su instalación, el 11 de septiembre del mismo año, marcó, un hito en la historia de la región.

Desde sus inicios, LUZ ofreció las disciplinas que la sociedad necesitaba, como Medicina, Derecho y Pedagogía. Así, se consolido como un centro de formación que ha impulsado el desarrollo en el occidente del país y ha sido un faro de conocimiento.

Hoy, a 134 años la universidad sigue honrando ese legado de excelencia, celebrando su historia con la mirada puesta en el futuro.

Lee también: Estas son las seis mejores universidades de Venezuela según el listado de ‘QS World Ranking 2026’: LUZ está incluida

Nota de Prensa LUZ Agencia de Noticias

Al Dia

San Vicente de Paúl y sus misioneros en Venezuela: cuatro siglos de fe que abrazan a los más necesitados

La congregación de los misioneros Paúles nace como la iniciativa de un sacerdote francés en la búsqueda de atacar la miseria, la marginación, la exclusión social, el abandono pastoral y la ignorancia religiosa del pueblo pobre y sencillo de la ciudad y del campo
Sucesos

Tres heridos dejó choque de camión contra un árbol en la Sierra de Perijá

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer de un camión marca Chevrolet, modelo 350, por una presunta falla mecánica, perdió el control y se salió de la vía, cuando solo le faltaban dos kilómetros para llegar a la comunidad indígena de los Ángeles del Tukuko, específicamente en una curva cerca del balneario "Los tres pozos".
Al Dia

La luna se viste de rojo: Eclipse lunar total el 7 de septiembre

El siete de septiembre será visible la luna de sangre, el fenómeno será el más largo desde 2022.
Cultura

El Retrato de Mamá… y sin llorar!

Tras salir de la rueda de prensa, la voz de una mujer cantando a capella resonaba con gran eco entre las paredes del Palacio Legislativo. Al reportero de Noticia al Día, fiel amante de lo que realmente es música, le llamó la atención aquel sonido y fue hasta donde se encontraba la dama, quien inspirada como si se tratara de su último concierto, entonaba con mucho sentimiento "Que te Pedí" de La Lupe.


