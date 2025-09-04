LUZ celebrará 134 años de fundación este 11-Sept

La Universidad del Zulia (LUZ) arribará a su 134° aniversario el próximo jueves, 11 de septiembre de 2025, con una serie de actos protocolares para conmemorar tan relevante fecha.

Desde su fundación en 1891, la Universidad del Zulia ha sido mucho más que un centro de estudios; ha sido un faro de conocimiento para generaciones. Es la institución que ha formado a los líderes e innovadores que han impulsado el progreso de la región y la nación.

La jornada de celebración dará inicio a las 8:30 a.m., con una ofrenda floral para honrar el legado del Dr. Francisco Ochoa, primer rector de LUZ. Luego a las 9:00 a.m., se realizara una Santa Eucaristía de acción de gracias.

El evento principal es el acto protocolar que comenzara a las 10:00 a.m., en el Auditorio «Hugo Montenegro», ubicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que contará con la asistencia de autoridades académicas, profesores, estudiantes, y egresados para celebrar otro año de incansable labor académica.

El propósito de estas actividades es fortalecer el sentido de pertinencia y mencionar el compromiso de otro año con la educación superior, la investigación y la expansión en la región, Se invita a toda la comunidad zuliana a unirse a esta emotiva celebración.

Constante lucha por el saber

Este nuevo aniversario es un reflejo de una larga y constante lucha por el saber. La Universidad del Zulia, que inicialmente fue un colegio seminario en 1833, se convirtió en Universidad el 29 de mayo de 1891 gracias a la perseverancia de los intelectuales y la presión del pueblo zuliano. Su instalación, el 11 de septiembre del mismo año, marcó, un hito en la historia de la región.

Desde sus inicios, LUZ ofreció las disciplinas que la sociedad necesitaba, como Medicina, Derecho y Pedagogía. Así, se consolido como un centro de formación que ha impulsado el desarrollo en el occidente del país y ha sido un faro de conocimiento.

Hoy, a 134 años la universidad sigue honrando ese legado de excelencia, celebrando su historia con la mirada puesta en el futuro.

Nota de Prensa LUZ Agencia de Noticias