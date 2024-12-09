LUZ egresa 88 nuevos especialistas y sub-especialistas

Este lunes 09 de diciembre, se llevó a cabo, en el Auditorio "Jesús María Ludovic" de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), la entrega de cartas de culminación y diplomas a 88 nuevos especialistas y sub-especialistas divididos en 19 especialidades del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)

Dicho evento académico, contó con la presencia de la doctora Oneida Carolina Osorio Muñoz, Directora General del SAHUM; la doctora Niria Matos, Jefa de Atención Medica; el doctor Jarohabert Finol, Jefe de la División de Planificación, Docencia e Investigación (Dipladoin), entre otras autoridades y jefes de servicio del gigante de la salud del occidente venezolano.

Bienvenida a los egresados

“Nos sentimos sumamente contentos, honrados porque entregamos las cartas de culminación de posgrados a las diferentes especialidades y subespecialidades, que día a día se están formando en nuestra institución”, declaró la doctora Osorio.

El doctor Jarohabert Finol también expresó "para nosotros es bastante gratificante, después de un período de formación de los médicos como especialistas llegar al culminar. Todo estos médicos que se han formado han tenido una preparación excelente y el hospital les ofrece el escenario desde el punto de vista clínico y complementario. Tenemos médicos que son venezolanos y médicos de nuestros países hermanos de Perú, Colombia, que el día de hoy se graduaron”.

Connacionales y extranjeros

Los graduados son de las siguientes especialidades y subespecialidades: Anestesiología (10), Cirugía General (05), Cirugía Cardiovascular (02), Cirugía Plástica y Reconstructiva (03), Cirugía de Mano (02), Medicina Crítica (02), Imágenes y Radiología (09), Medicina Crítica Pediátrica (03) Medicina Interna (08), Nefrología (04), Nefrología Pediátrica (01), Neurología (01), Ginecología y Obstetricia (16), Neonatología (01), Puericultura y Pediatría (10), Ortopedia y Traumatología (02), Urología (03), Gastroenterología (03), Oftalmología (03).

Prosiguió la doctora Adriana Boise, Cirujana General y Jefa de la Sociedad Interna de Residentes del Hospital Universitario de Maracaibo (SIRHUM) "para mí es grato el día de hoy estar celebrando el egreso de los Especialistas 2025 con 88 graduandos, en 19 especialidades. Me llevo grandes experiencias, amigos y una familia; porque es lo que se construye en el SAHUM a diario, me llevo el cariño de los pacientes y cada aprendizaje que me otorgaron”,

Para finalizar, la directora Osorio, expresó "esta Casa de Salud y Saberes, a lo largo de 64 años, ha nutrido de conocimiento, formado profesionales y atendido a miles de personas", dijo. Y seguidamente, dedicó un mensaje para ellos "deben recordar y tener presente que cuando se estudia medicina, no es solo para ser médicos; sino también, para ser mejores seres humanos y entender que una vida depende primeramente de Dios, y que somos un instrumento para llevar la sanidad hacia ellos, por eso siempre debemos actuar con sabiduría, en pro de los pacientes”.

Noticia al Día / Nota de prensa