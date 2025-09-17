Miércoles 17 de septiembre de 2025
LUZ invita a seminario sobre el abordaje forense de las drogas

Los cupos son limitados

Por Greily Nuñez

La Universidad del Zulia (LUZ), a través de la facultad experimental de ciencias y el observatorio criminalístico, invitan al Seminario Multidisciplinario en los delitos de drogas desde las perspectivas de las ciencias forenses.

La actividad será este viernes 19 de septiembre, en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño. Está dirigido a profesionales y estudiantes de derecho, ciencias de la salud y seguridad ciudadana. A los participantes se les otorgará certificado físico avalado por LUZ y material digital.

Los cupos son limitados, para mayor información comuníquese al 0424-606-81-00.

Los aspectos a abordar son: introducción al estudio forense de las drogas, abordaje criminalístico en los delitos de drogas ilícitas, tipos de penas establecidas en materia de drogas, la experticia toxicológica en los delitos de drogas y los aspectos neurobiológicos y semiológicos del consumo de drogas, informó la coordinadora del Seminario, María Araque.

Esta formación será dictada por un equipo multidisciplinario de profesores con amplia experiencia de LUZ y de los órganos de seguridad ciudadana en materia de ciencias forenses que permitirá a estudiantes y profesionales ampliar sus conocimientos.

Noticia al Día / Nota de prensa

