LUZ le otorgó el título de Doctor en Ciencia Política a Julio Urribarri Fonseca

El 29 de Octubre del presente año en acto académico realizado en el teatro Baralt la Ilustre universidad del Zulia le confirió el título de Doctor en Ciencia Política al conocido Politólogo Julio Urribarri Fonseca.

Cabe destacar que en dicha ceremonia el Doctor Urribarri fue el único graduando en esta carrera.

Foto: Cortesía

Con un teatro Baralt totalmente lleno y de las manos de la rectora Judith Aular recibió el mencionado título, que lo distingue como uno de los pocos egresados en pregrado de Ciencia Política en obtener el mencionado Doctorado.

De izquierda a derecha el Arquitecto Julio Chirino (hijo), Lcda. Zulia Medina (esposa), Dr. Julio Urribarri Fonseca, Lcda. Juliette Urribarri (hija) y Lcdo. Edicson Edicson Villalobos (yerno)

Noticia al Día