LUZMUN celebró su décima edición: Más de 200 jóvenes zulianos debatieron sobre retos globales

Después de siete años de pausa, la décima edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Zulia (LUZMUN) volvió a reunir a estudiantes apasionados por la diplomacia, el liderazgo y la política internacional. Celebrado del 5 al 7 de diciembre, este evento marcó un hito en la formación académica y cultural de jóvenes zulianos.

El acto inaugural y la ceremonia de clausura se llevaron a cabo en la Cámara de Comercio de Maracaibo y contó con la destacada participación de la Dra. Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP); Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ); y Amaya Briner, Cónsul Honoraria de Suiza en Maracaibo. Estos distinguidos invitados resaltaron la importancia de espacios como LUZMUN para fomentar el pensamiento crítico y la solución de problemas globales desde una perspectiva local.

Durante tres días intensos, más de 200 jóvenes universitarios y estudiantes de bachillerato asumieron el papel de delegados en diversos comités, donde debatieron temas de relevancia internacional: la implementación de métodos anticonceptivos hormonales en la población masculina. Entre los participantes también destacaron miembros de la delegación de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto (UFTMUN), ampliando el alcance y la diversidad del evento.

Las sesiones de debate se realizaron en la Biblioteca Pública del Estado Zulia "María Calcaño", un espacio que acogió las ideas y propuestas innovadoras de los jóvenes participantes. "El objetivo principal de LUZMUN es formar estudiantes en ámbitos como la diplomacia, la oratoria, el liderazgo, la negociación, la persuasión y la práctica de soluciones", destacó José Bautista, Secretario General del evento. Además, subrayó que "los Modelos de Naciones Unidas han sido reconocidos en Venezuela y el mundo por su capacidad de despertar el interés en la política internacional y la cultura general".

LUZMUN, con 17 años de trayectoria, se consolida como una iniciativa clave en la formación de líderes en la región. Fundado en 2007 por Irma Molero, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, este modelo opera bajo la Asociación Civil Zulian Delegation for Model of United Nations (ZUDMUN), reafirmando su compromiso con el desarrollo académico y social de las nuevas generaciones.

Con esta décima edición, LUZMUN renueva su legado, ofreciendo un espacio de aprendizaje, intercambio y construcción de soluciones que prepara a los jóvenes para enfrentar los retos del mundo actual.

Nota de Prensa