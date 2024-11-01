MACA TIRES abre sus puertas con los mejores servicios y productos para vehículos

Ubicados en la avenida 25 entre calle 69 y 70 del sector Plaza de las Madres de Maracaibo, MACA TIRES inauguró su sede este jueves 31 de octubre ofreciendo los servicios de alineación, balanceo, rotación, montaje, desplazamiento y la venta de todas las marcas de cauchos, baterías, lubricantes y accesorios.

MACA TIRES abre sus puertas. Foto: Xiomara Solano

Acompañados de sus aliados comerciales, amigos e invitados especiales, MACA TIRES ofrecieron una amena tarde donde todos sus servicios fueron ofrecidos de manera gratuita para celebrar la apertura del local.

Bajo el lema “Tu ruta comienza aquí”, MACA TIRES tiene un personal de gran trayectoria dentro del mundo automotriz, garantizando un eficiente servicio donde el cliente puede salir confiado del local.

Los mejores servicios en MACA TIRES. Foto: Xiomara Solano

En el lugar también podrán colocarle papel ahumado a los vehículos, por lo que la clientela tiene en un solo sitio varios servicios sin necesidad de dar tantas vueltas por la ciudad y pueden disfrutar además de un sabroso café mientras espera por la culminación de los trabajos.

Las mejores marcas del ramo automotor. Foto: Xiomara Solano

MACA TIRES los espera en la avenida 25 entre calle 69 y 70 del sector Plaza de las Madres, al lado del antiguo Tonka. Para información de sus servicios y promociones, pueden seguirlos en la cuenta @macatires y comunicarse por el WhatsApp 04246585879.

Varios servicios en un solo lugar. Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día