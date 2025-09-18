Machu Picchu se encuentra en riesgo de perder el estatus de Maravilla del Mundo

Las siete maravillas del mundo son las consideradas atracciones turísticas más importantes que existen. Esta distinción les otorga gran prestigio, por lo que turistas de todo el mundo se reúnen para conocerlas.

El título de maravilla del mundo es resultado de la votación por parte de personas de todo el mundo que se encargaron de decidir cuáles serían consideradas las maravillas del mundo.

Con más de 100 millones de votos, el 7 de julio de 2007 se eligieron a la Gran Muralla China, Petra, el Coliseo Romano, el Taj Mahal, el Cristo Redentor, Chichén Itzá y Machu Picchu como las siete maravillas del mundo moderno.

Las siete maravillas del mundo. Foto: Cortesía.

Pero,18 años más tarde el título otorgado a Machu Picchu se encuentra en peligro, pues sería la organización "New 7 Wonders" la que expondría que existen factores que "comprometen la credibilidad del sitio como patrimonio de valor universal". Ante esta posible decisión, el gobierno de Perú no se muestra preocupado por perder los beneficios que trae consigo el título.

Problemas de logística

El comunicado compartido por la organización "New 7 Wonders" expresaría una serie de factores que afectan a la integridad del monumento histórico, "masificación turística sin planificación, el incremento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, así como las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales" son algunas de las problemáticas mencionadas.

Machu Picchu, Perú. Foto: Cortesía.

Enfocada en prevenir la pérdida del título de maravilla del mundo, la organización ha sugerido a las autoridades peruanas aumentar sus esfuerzos de manera urgente en el trabajo de proteger y salvaguardar el patrimonio mundial que representa el Machu Picchu.

"Se debe continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu", expresó New 7 Wonders.

Machu Picchu, Perú. Foto: Cortesía.

Sería el turismo descontrolado la principal problemática. El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, daría a conocer la cifra estimada de 1,5 millones de turistas que visitarán Machu Picchu durante el 2025, cifra que supera con creces su récord histórico.

Lo que dice el Gobierno de Perú

Ante las advertencias, el Ministerio de Cultura de Perú señaló a la Unesco como la única entidad de la cual admitirían recomendaciones sobre el mantenimiento, conservación y manejo de la antigua ciudad inca.

"La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad", comunicó el Ministerio de Cultura.

Ministerio de Cultura del Perú. Foto: Cortesía.

Bajo investigaciones externas al gobierno peruano y la organización New 7 Wonders, la pérdida de los beneficios que trae consigo el título de maravilla del mundo no serían pocos, pues estiman que el título traería para los siete destinos turísticos un aproximado de 1,837 millones de dólares anuales y unas altas tasas de crecimiento turístico superiores al promedio mundial.

Noticia al Día/Reyhans Quiroz (Pasante)