Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Machu Picchu se encuentra en riesgo de perder el estatus de Maravilla del Mundo

Machu Picchu se encuentra en peligro ante factores que comprometen la credibilidad del monumento como patrimonio de valor universal.

Por Pasante1

Machu Picchu se encuentra en riesgo de perder el estatus de Maravilla del Mundo
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las siete maravillas del mundo son las consideradas atracciones turísticas más importantes que existen. Esta distinción les otorga gran prestigio, por lo que turistas de todo el mundo se reúnen para conocerlas.

El título de maravilla del mundo es resultado de la votación por parte de personas de todo el mundo que se encargaron de decidir cuáles serían consideradas las maravillas del mundo.

Lee también: Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Con más de 100 millones de votos, el 7 de julio de 2007 se eligieron a la Gran Muralla China, Petra, el Coliseo Romano, el Taj Mahal, el Cristo Redentor, Chichén Itzá y Machu Picchu como las siete maravillas del mundo moderno.

Las siete maravillas del mundo. Foto: Cortesía.

Pero,18 años más tarde el título otorgado a Machu Picchu se encuentra en peligro, pues sería la organización "New 7 Wonders" la que expondría que existen factores que "comprometen la credibilidad del sitio como patrimonio de valor universal". Ante esta posible decisión, el gobierno de Perú no se muestra preocupado por perder los beneficios que trae consigo el título.

Problemas de logística

El comunicado compartido por la organización "New 7 Wonders" expresaría una serie de factores que afectan a la integridad del monumento histórico, "masificación turística sin planificación, el incremento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, así como las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales" son algunas de las problemáticas mencionadas.

Machu Picchu, Perú. Foto: Cortesía.

Enfocada en prevenir la pérdida del título de maravilla del mundo, la organización ha sugerido a las autoridades peruanas aumentar sus esfuerzos de manera urgente en el trabajo de proteger y salvaguardar el patrimonio mundial que representa el Machu Picchu.

"Se debe continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu", expresó New 7 Wonders.

Machu Picchu, Perú. Foto: Cortesía.

Sería el turismo descontrolado la principal problemática. El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, daría a conocer la cifra estimada de 1,5 millones de turistas que visitarán Machu Picchu durante el 2025, cifra que supera con creces su récord histórico.

Lo que dice el Gobierno de Perú

Ante las advertencias, el Ministerio de Cultura de Perú señaló a la Unesco como la única entidad de la cual admitirían recomendaciones sobre el mantenimiento, conservación y manejo de la antigua ciudad inca.

"La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad", comunicó el Ministerio de Cultura.

Ministerio de Cultura del Perú. Foto: Cortesía.

Bajo investigaciones externas al gobierno peruano y la organización New 7 Wonders, la pérdida de los beneficios que trae consigo el título de maravilla del mundo no serían pocos, pues estiman que el título traería para los siete destinos turísticos un aproximado de 1,837 millones de dólares anuales y unas altas tasas de crecimiento turístico superiores al promedio mundial.

Noticia al Día/Reyhans Quiroz (Pasante)

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Machu Picchu se encuentra en riesgo de perder el estatus de Maravilla del Mundo

Machu Picchu se encuentra en peligro ante factores que comprometen la credibilidad del monumento como patrimonio de valor universal.
Al Dia

"La Vela", el nuevo tema de Pillopo que ilumina 45 años de gaita zuliana

Gaiteros de Pillopo cumple 45 años siendo una de las agrupaciones más queridas y respetadas por los zulianos. Actualmente, se encuentran promocionando "La Vela", su nuevo tema promocional, que está destinado a ser un éxito más que perdurará en el corazón de la gente.
Al Dia

Trabajadora les regaló pan y le pagaron con vil atraco (video)

Un video que se viralizó en redes sociales muestra un violento robo ocurrido en una panadería de la calle Trelles…
Al Dia

Barcos pesqueros tendrán cámaras durante sus faenas en el Caribe: Diosdado Cabello

"Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras", dijo el ministro de Seguridad y Paz.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025