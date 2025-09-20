Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Madonna lanzará álbum en el 2026 con Warner Records

Casi 20 años después, Madonna vuelve a grabar.

Por Ernestina García

Madonna lanzará álbum en el 2026 con Warner Records
Con un escueto mensaje en sus redes sociales, Madonna revolucionó el mundo musical. No solo porque, finalmente, anuncia nuevo álbum para 2026 sino porque lo hace regresando a Warner, la discográfica de sus inicios, en lo que parece una vuelta a sus comienzos.

Sus primeros discos la situaron como la gran diva del pop. Desde el ‘Madonna’ de 1983, pasando por ‘Like A Virgin’ (1984), ‘True Blue’ (1986) o ‘Like a Prayer’ (1989), en una colaboración con la cantante con Warner que se prolongó hasta ‘Hard Candy’ (2008).

Casi 20 años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con la que lanzará su próximo álbum, del que solo ha señalado que es un "regreso a la pista de baile".

De lo poco que se sabe de este disco -su primer trabajo en siete años (el último fue ‘Madame X’, en 2019)-, es que pretende ser una continuación de ‘Confessions on a Dance Floor’, su décimo álbum de estudio, lanzado en 2005 y que fue el penúltimo con Warner, el sello que hizo de Madonna una estrella.

"De ser una artista con dificultades en Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y de hecho, no podría haber sido más cierto", señaló la cantante en un comunicado, publicado por la revista Rolling Stone.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias", agregó Madonna.

Por su parte, los copresidentes de Warner Records, Tom Carson y Aaron Bay, celebraron el regreso de la artista: “Este fichaje representa un momento histórico, un círculo que se cierra y que reafirma su influencia sin igual, preparando el escenario para una nueva y emocionante era de creatividad e impacto”.

Noticia al Día/EFE

