Madre de Elon Musk conquista la pasarela de Nueva York con su estilo eterno

A los 76 años, la veterana modelo canadiense Maye Musk, madre del magnate tecnológico Elon Musk, volvió a deslumbrar en las pasarelas durante la Semana de la Moda de Nueva York. Ataviada con un elegante vestido largo de color carbón y una chaqueta de piel blanca, y luciendo su distintiva cabellera plateada, Maye cerró el desfile de la marca Juzui en The Glasshouse, un rascacielos frente al río en Manhattan.

Taoray Wang, directora creativa de Juzui, expresó su admiración por Maye Musk tras el desfile: "A Maye como persona, como mujer, la adoro y la respeto. Ella me inspira y creo que no solo a mí, sino también a muchas de mis clientas en China".

Esta no es la primera vez que Maye colabora con Juzui; ha desfilado para la marca en temporadas anteriores, mostrando un particular apego a la firma liderada por Wang. La colección presentada este año, titulada "Winter Blooms Whispering", destacó por estampados florales de invierno, pantalones amplios y faldas de tul en miniatura.

Además de su destacada trayectoria en el modelaje, Maye Musk es autora, dietista y nutricionista, con una carrera que abarca más de cinco décadas. Ha trabajado con reconocidas casas de moda como Dolce & Gabbana, Christian Siriano y Philipp Plein, y es autora del libro "A Woman Makes a Plan".

En un comunicado posterior al desfile, Maye elogió a la diseñadora Wang, calificándola como "tan encantadora y talentosa". También expresó su admiración por China, destacando la eficiencia y cortesía de su pueblo, y manifestó su deseo de regresar pronto al país asiático para futuros proyectos.

La participación de Maye Musk en la Semana de la Moda de Nueva York subraya su vigencia y relevancia en la industria, demostrando que la elegancia y el estilo no tienen edad.

