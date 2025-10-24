Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

El triunfo de los hijos es la mayor celebración que una madre puede tener, y en esta oportunidad, fue lo que se evidenció en una grabación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Una mujer lloró de emoción al ver a su hijo por primera vez en televisión como periodista, reseñó el medio El Bolivarense.

El joven, quien ha trabajado arduamente para cumplir sus sueños, debutó en un noticiero regional y su madre, al verlo en televisión, comenzó a celebrar. "Siempre supe que lo lograría", dijo entre llanto la mujer.

La emotiva festividad conmovió a todos los internautas, recordando el poder de los sueños, la perseverancia y el apoyo incondicional de una madre que, desde el silencio, acompañó cada paso del camino hasta ver a su hijo brillar en pantalla.



Noticia al Día