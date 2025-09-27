Madre Rafols atendió 430 pacientes en el municipio Jesús Enrique Lossada

A través del programa Madre Rafols va a tu Parroquia, el Sistema de Salud Madre Rafols brindó gratuitamente atención en materia de salud a toda la feligresía de la parroquia Santa Mónica @parroquiasantamonicalc de la Concepción.

En coordinación con el Presbítero Vladimir Pérez y los grupos de apostolado, se organizó esta jornada médica para atender a más de 400 personas que se acercaron hoy a las adyacencias del campo petrolero Niquitao.

Los Lossadeños disfrutaron de talleres de atención y prevención de salud por parte de los estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia @fmedluz toma de signos vitales, atención de primeros auxilios, cura de heridas, colocación de medicamentos, inmunizaciones, control prenatal, consultas de medicina general, medicina familiar, medicina interna, pediatría, psicología, además de estar acompañados por médicos epidemiólogos y médicos intensivistas pediátricos.

Gracias al trabajo en equipo y las alianzas interinstitucionales los asistentes también pudieron disfrutar de entregas de medicamentos y alimentación.

Más de 25 profesionales de la salud formaron parte del equipo multidisciplinario del Sistema de Salud Madre Rafols que se trasladó hasta La Concepción.

