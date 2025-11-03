Madre Rafols atendió a 150 adultos mayores en la Basílica de Chiquinquirá durante jornada médica gratuita

En virtud de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, el X Aniversario del Hospital Madre Rafols y XVI del Ambulatorio Los Modines, este lunes 3 de noviembre a través del programa Madre Rafols va a tu Parroquia, brindamos atención médica gratuita a 150 adultos mayores que hacen vida en el casco central de Maracaibo.

Con todo un equipo multidisciplinario de más 30 profesionales de la salud, en las áreas de medicina general, medicina familiar, medicina interna, traumatología y psicología, también se atendió a la feligresía Mariana de la parroquia San Juan de Dios que se acercó a esta jornada médica.

Del mismo modo, se realizaron talleres de atención y prevención de salud, control nutricional, toma de signos vitales, inmunizaciones, donación de medicamentos, cura de heridas y atención psicológica por parte de los estudiantes de PPI de medicina de la Universidad del Zulia.

La Junta Directiva, su personal médico, administrativo y obrero, celebra la buena acogida que ha tenido el programa Madre Rafols va a tu parroquia a lo largo y ancho del territorio zuliano para beneficio de su noble gente.

Sistema de Salud Madre Rafols, ser solidario valor humano.

Noticia al Día/Nota de prensa