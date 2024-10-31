Desde la entrega del premio nacional de turismo 2024, tercera edición, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros anunció la creación de ocho (8) escuelas de turismo en los estados Falcón, Carabobo, Bolívar, Nueva Esparta, Barinas, Zulia y el Distrito Capital, a través de la Universidad del Turismo, para la formación de operadores que fomenten lo "hecho en Venezuela" con productos y servicios de calidad.

“Un turismo que produzca además riquezas espirituales, culturales, materiales, físicas y monetarias, para captar divisas que fortalezcan el turismo y además consuma productos hecho en Venezuela, productos de gran calidad”, dijo el jefe de Estado desde el Hotel Humboldt, en el parque nacional Waraira Repano.

El Jefe de Estado pidió al ministro Alex Saab, la elaboración de un plan especial industrial que permita surtir a los operadores de turismo de productos hechos en Venezuela y para apoyar todos sus servicios.

Asimismo, pidió reforzar el plan de de sustituciones de importaciones para aplicar de manera rápida en este sector, con el propósito de sustituir importaciones, producir rubros en Venezuela con calidad y ofertarlos en todos los servicios turísticos, dejando atrás la dependencia del rentismo petrolero y captar nuevas fuentes de riquezas monetarias para el país.

“Están ustedes prestadores de servicios, emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras del turismo, están en el epicentro de la construcción de un nuevo modelo económico no rentista petrolera, no dependiente, que hará del país una nación de prosperidad económica y de generación de riquezas”.

Noticia al Día /VTV