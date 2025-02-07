Maduro anunció la captura y desmantelamiento de dos nuevos grupos terroristas en el país

El presidente Nicolás Maduro, anunció la captura y desmantelamiento de dos grupos terroristas en los últimos 15 días. “Estos grupos tenían planes de ataque, conocemos el modus operandi de los enemigos de Venezuela. Tenemos una poderosa fuerza de inteligencia, contrainteligencia, seguridad policial y militar, protegiendo cada palmo del territorio nacional", dijo.

Este jueves, durante la clausura de la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del PSUV y la IV de la Juventud del PSUV, el jefe de Estado instó a no bajar la guardia ante las conspiraciones de los enemigos de Venezuela. “Aquí nadie baja la guardia; sus planes eran los mismos, atentados, bombas y ataques. Vamos a garantizar la paz de Venezuela", puntualizó.

Banda de Guaidó será encarcelada:

Además, denunció a "la extrema derecha opositora", donde acusó a Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Julio Borges de haber recibido ocho mil millones de dólares de la USAID.

Señaló que estos han obtenido 10 mil millones de dólares de CITGO y 11 mil millones de dólares de cuentas bancarias secuestradas, pertenecientes a Venezuela.

“El oro secuestrado por estos ladrones de la extrema derecha, ilegítimamente, en el Banco de Inglaterra, fueron dos mil millones de dólares. Ahora todo este dinero robado le suma 31 mil millones de dólares; ellos lo que hicieron fue repartírselo entre ellos mismos. Son unos ladrones que pedían dinero para ayuda humanitaria a Venezuela y ni un centavo llegó. Les dejo en claro, que este país lo hemos recuperado nosotros a pulso, con sabiduría y unión”, reafirmó el presidente Maduro.

De este modo, aseguró que todos los miembros de la banda de Juan Guaidó serán encarcelados. “Estas acciones han provocado una pérdida de más de 630 mil millones de dólares para el país debido a sanciones y bloqueos, lo que representa el 99 % del ingreso nacional”.

Finalmente, denunció que miles de familias fueron forzadas a emigrar debido a las políticas extremistas de la oposición, con empresas mafiosas de "coyotes de la ultraderecha" que cobraban 10 mil dólares para pasar a los migrantes a Estados Unidos (EEUU). “Hemos estado ante la presencia de un grupo delincuencial que utilizó la política extremista para robar al pueblo de Venezuela", aseguró.

Noticia al Día/Con información de VTV