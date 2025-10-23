Maduro asegura que la clase obrera “ni se confundió ni se rindió” ante las sanciones de EE. UU

El presidentede la República Nicolás Maduro aseguró este jueves que la clase obrera venezolana ha resistido y superado las dificultades impuestas por las sanciones económicas de Estados Unidos. Durante un acto con trabajadores, el mandatario recordó los años más duros de la crisis y destacó lo que calificó como una muestra de fortaleza del pueblo.

«Hay que ver cuando el imperialismo norteamericano creyó que con unas sanciones, quitándonos el 99% de ingresos, la clase obrera venezolana se iba a confundir y se iba a rendir. Y llegó el 2017, 2018, 2019, 2021, y la clase obrera venezolana, nosotros los trabajadores, ni nos confundimos ni nos rendimos. Lo que hicimos fue trabajar, inventar, crear, echar para adelante», expresó Maduro.

El jefe de Estado afirmó que, pese a las restricciones económicas internacionales, el país ha encontrado mecanismos para mantener su producción y avanzar hacia la “recuperación nacional”. También hizo un llamado a “seguir fortaleciendo el aparato productivo con talento y esfuerzo propio”, al tiempo que reiteró que las sanciones “no han podido con la moral de los trabajadores venezolanos”.

