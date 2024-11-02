Maduro asegura que MCM huyó de Venezuela y anda entre Colombia y Panamá

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la opositora María Corina Machado "huyó" del país y anda entre Colombia y Panamá "dando vueltas".

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad a "mantener la vigilancia y la preparación ante posibles ataques de mercenarios y conspiradores que amenacen la estabilidad del país".

El jefe de Estado se refirió específicamente a Edmundo González y MCM, quienes “se encuentran fuera del país buscando aumentar las sanciones contra Venezuela”.

Además, acusó a la oposición de trabajar en conjunto con "fuerzas extranjeras para desestabilizar al Gobierno". Aseguró que fondos de la extrema derecha "están siendo utilizados para entrenar a migrantes en el exterior con el objetivo de repetir incidentes violentos como los ocurridos el 29 y 30 de julio de 2024″.

Además, señaló que el 9 0% de los detenidos tras las protestas electorales son migrantes que la oposición habría entrenado en Texas, Perú y Chile".

En este sentido, destacó la reciente captura de un grupo de mercenarios que, al ser interrogados, confirmaron estas actividades. "Próximamente, se darán los detalles de la captura y las pruebas de los entrenamientos", añadió.

Maduro recordó los incidentes de la noche del 28 de julio de 2024, donde, según dijo, se pretendía "asaltar centros electorales en varias partes del país y llevar a cabo ataques cibernéticos que podían paralizar el Sistema de Transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

Afirmó que la "rápida respuesta de las autoridades y la colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas militares lograron neutralizar estas amenazas". "Con esa cantidad de ataques, los fascistas buscaban crear las condiciones para un desastre que diera pie a un llamado de intervención internacional", manifestó.

Noticia al Día/VTV