Maduro asegura que si EEUU levanta las sanciones contra Venezuela "ningún migrante saldrá de nuevo del país"

El presidente Nicolás Maduro, exhortó este lunes al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) a levantar las sanciones en contra de Venezuela, medidas que han sido impuestas con el objetivo de cambiar su política interna y externa, y ceda ante las expectativas americanas.

En este sentido, el mandatario nacional aseveró que si EEUU quita las sanciones que se mantienen en contra de Venezuela, el Gobierno garantiza que "ningún migrante saldrá de nuevo del país, y los que aún quedan fuera, retornarán a trabajar a su Nación".

Durante su intervención en su programa Con Maduro +, en el segmento "Zona Digital", el jefe de Estado celebró la llegada de los venezolanos repatriados este lunes, por lo que expresó: "Bienvenidos a todos los venezolanos que retornan a su Patria, con el Plan Vuelta a la Patria. Nosotros si los vamos a retornar a todos con dignidad para que vengan a su país a laborar".

Como punto importante de los obstáculos de los que ha salido airosa Venezuela, el Jefe de Estado recordó que por medio de las sanciones Venezuela tuvo una pérdida del 99 % de los ingresos, motivo por el que preguntó: "¿Qué país aguanta perder esta cantidad de ingresos?", justificando que quizás por esta situación algunos optaron por irse a otros países y buscar otra fuente de ingresos para ayudar a sus familias.

Lee también: Presidente Maduro confirma el regreso de 190 venezolanos deportados desde EEUU

Noticia al Día/Con información de Globovisión