Lunes 22 de septiembre de 2025
Maduro celebra que Venezuela aumentó sus exportaciones no petroleras a más del 87 %

Tenemos que plantearnos como gran meta nacional, liberarnos del ingreso petrolero, para que Venezuela sea independiente, dijo el jefe de Estado

Por Candy Valbuena

Maduro celebra que Venezuela aumentó sus exportaciones no petroleras a más del 87 %
Foto: Prensa Presidencial
El presidente Nicolás Maduro Moros, llamó este lunes a fortalecer los 13 Motores Productivos y a crear nuevas exportaciones e importaciones para fortalecer la independencia económica del país.

Durante la edición número 82 del programa "Con Maduro+", el jefe de Estado celebró que el país incrementara a 87 % las exportaciones no petroleras. "Nosotros tenemos que desarrollar los 13 motores, que están prendidos, tenemos que consolidar la producción nacional, la sustitución de importaciones, y la creación de nuevas importaciones", sostuvo.

En tal sentido, invitó a desarrollar dos tipos de "circuitos virtuosos de producción nacional": Uno que produzca todo en Venezuela y basado en la moneda nacional y nuevas exportaciones para generar divisas más allá del petróleo.

"Tenemos que plantearnos como gran meta nacional, liberarnos del ingreso petrolero, para que Venezuela sea independiente. Es la única forma de superar la guerra económica, que la mantiene creciendo la guerra psicológica económica. Estamos empeñados en eso y hay buenos indicadores, pero falta mucho todavía", puntualizó el presidente.

Finalmente, propuso que se desarrollen estrategias, planes y técnicas para el impulso de una economía virtuosa, no especulativa. "Es momento de una economía productiva y sana", dijo.

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial

