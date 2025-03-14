Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Maduro dio inicio al proyecto agroproductivo Patria Grande del Sur 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio al proyecto agroproductivo Patria Grande del Sur en el estado Bolívar

Por A Vargas

Foto: Prensa Presidencial
El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio al proyecto agroproductivo Patria Grande del Sur en el estado Bolívar, en conjunto con el Movimiento Sin Tierras (MST) de Brasil. 

“Es un proyecto que pudiera calificarse como el más grande dirigido por movimientos campesinos de Sudamérica, para producir con métodos de agricultura agroecológica, regenerativa, alimentos orgánicos a gran escala para nuestro pueblo en Venezuela, para el pueblo del norte de Brasil y para exportar a otros lugares del mundo”, explicó el primer mandatario nacional este jueves al liderar el acto de entrega de las tierras. 

Maduro resaltó que se trata del proyecto cooperativo, humano, productivo, dirigido por movimientos campesinos alternativos, más grande del mundo entero. 

Además, el jefe de Estado firmó un decreto para entregar las más de 180 mil hectáreas al Movimiento Sin Tierras de Brasil para que “lleve la rectoría unitaria” del plan agroproductivo. 

Al respecto, Roxana Fernández, responsable del MST , expresó que harán del proyecto “un modelo, un ejemplo para el mundo, un ejemplo de producción, un ejemplo de agroecología, un ejemplo de formación política, de formación técnica”. 

Comentó que el MST tiene muchas prácticas y experiencias en agroproducción y ratificó su compromiso de contribuir “en solidaridad con el pueblo venezolano para reforzar la soberanía alimentaria”. 

“Nosotros creemos en esto, y por eso estamos acá también, para aprender a construir poder popular junto con esta gente. ¡Viva el poder popular! ¡Viva el internacionalismo!”, expresó Fernández. 

Por su parte, el ministro de Comunas, Ángel Prado, recalcó que ya no se trata de “las tierras de Rockefeller”, sino de las tierras del pueblo campesino del Estado Bolívar, “son las tierras del pueblo campesino de Venezuela, pero también del pueblo agrícola de Sudamérica”. 

Prado detalló que se podrá sembrar cacao, plátano, yuca, ñame, maíz, frutales y cítricos. Además, destacó que las comunidades conformaron una comuna, cinco consejos comunales y un circuito indígena. 

En septiembre de 2024, el presidente Maduro y el líder del MST, Joao Pedro Stédile, presentaron ante el país y el mundo los detalles del Gran Proyecto Productivo de la Patria Grande del Sur, al que definieron como un programa agrícola nacional de siembra para promover seguridad alimentaria y prácticas productivas amigables con el medioambiente. 

Con información de Últimas Noticias

Temas:

