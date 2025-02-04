Maduro insistió en que este año se elegirá al gobernador del Esequibo

El presidente Nicolás Maduro, reiteró este lunes que en Venezuela se elegirá este año al "gobernador" o a "la gobernadora del Esequibo", el territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

"Vamos a elegir el gobernador, la gobernadora del Esequibo ahora", dijo en su programa transmitido por el canal estatal VTV, donde aseguró que este territorio, considerado como una de "las 24″ regiones de Venezuela, ya cuenta con "sus circuitos comunales y sus comunas", en referencia a los territorios "socialistas" impulsados por el chavismo.

En ese sentido, fijó la meta de "tener a toda Venezuela organizada, por lo menos, en 6 mil comunas", lo que incluye, afirmó, al denominado "estado de la Guayana Esequiba", que -sostuvo- "ya tiene sus circuitos comunales, pero no se puede decir".

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las regionales previstas para este año se celebrarán, junto con las parlamentarias, el próximo 27 de abril, tras las que, según dijo Maduro en enero, el Esequibo tendrá "el primer gobernador electo por el voto del pueblo".

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores guyanés advirtió que las declaraciones de Maduro aumentan "significativamente las tensiones" entre ambos países.

Lee también: Nicolás Maduro: Consulta Popular fue una fiesta democrática que tuvo gran récord de participación

Noticia al Día/Con información de EFE