Maduro insta a unir esfuerzos para que Venezuela siga creciendo en el turismo: Considera que es "el arma secreta de la nueva economía nacional"

El presidente Nicólás Maduro aseguró que "Venezuela es un emporio turístico impresionante". Las declaraciones del mandatario nacional fueron recopiladas a través de un video publicado sus redes sociales, donde destaca las bondades de los diversos paisajes con los que cuenta el país.

Maduro destacó que: "Hay que unir todo el esfuerzo de un país, la educación, la cultura, la fuerza social, la fuerza comunitaria, para que Venezuela siga la senda de crecimiento en turismo, yo lo he llamado el arma secreta de la nueva economía nacional".

De igual manera, detalló que en la nación convergen varios paisajes naturales que le dan un atractivo turístico único, con playas montañas y sabanas.

Noticia al Día