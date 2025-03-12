Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Maduro proyecta que Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil bpd al cierre de 2025

El mandatario nacional hizo conexión con empresa mixta ubicada en el municipio Lagunillas en el estado Zulia

Por Candy Valbuena

Maduro proyecta que Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil bpd al cierre de 2025
Foto: Prensa Presidencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una jornada de trabajo dedicada a la activación del Motor Hidrocarburos, realizada este martes 11 de marzo en PDVSA La Campiña, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, proyectó que para el mes de diciembre de 2025 la empresa mixta Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil barriles por día (bpd).

En referencia al esquema de esta empresa, el jefe de Estado destacó que se ha venido cumpliendo el plan, al explicar cronológicamente.

En abril 2024, hace 10 meses, la empresa registró una producción de 30 mil barriles diarios; en febrero 2025 (hace dos semanas) alcanzó los 60 mil barriles diarios.

“En diciembre, para el cierre del año, en PetroZamora estaremos llegando a 100 mil barriles diarios”, estableció meta, durante una jornada de trabajo dedicada a la activación del Motor Hidrocarburos, al establecer un contacto satelital con la empresa mixta ubicada en la parroquia Venezuela, municipio Lagunillas, estado Zulia, en donde se encontraba el presidente de la Empresa Mixta Petrozamora.

Bajo el modelo de la ley constitucional

Sobre la base de estos alcances, el Dignatario exaltó el significado de estos resultados. “Quiere decir que el plan, la inversión, la proyección va sobre seguro. ¿Quién garantiza eso? Nosotros, no esperamos nada sino de nosotros mismos”, agregó, aludiendo a la consigna de José Gervasio Artigas.

Además, el presidente Maduro destacó que Petrozamora es una empresa mixta que se está trabajando “bajo el modelo de la ley constitucional, aprobada por la constituyente, antibloqueo, que ha sido todo un éxito”.

Sobre este instrumento consideró que poco “hemos informado del éxito de la aplicación de esa ley para conseguir inversionistas privados nacionales e internacionales como es el caso de Petrozamora”.

Indicó que a la fecha se “está produciendo a bomba propia, con esfuerzo propio, capital, tecnología, esfuerzo, trabajo, porque los venezolanos no necesitamos de más nada”.

"Puertas abiertas"

En ese escenario, subrayó que Venezuela está preparada en todos sus 13 motores, pero especialmente en Hidrocarburos para producir con esfuerzo propio, y señaló que “el que quiera venir a trabajar con nosotros: puertas abiertas y abrazos de amor”.

Enfatizó: “Nosotros seguimos produciendo, todos los campos petroleros del país seguirán produciendo, creciendo y consolidando su producción. Ahora, si es con nuestros socios nacionales e internacionales, mejor”.

La meta: El costo de producción más bajo del mundo

El jefe de Estado enfatizó que Venezuela se fija como meta lograr los costos de producción petrolera más bajos del mundo.

Explicó que para lograr este objetivo la gestión del Gobierno Nacional se respaldará con la ayuda de la Universidad de las Ciencias “Humberto Fernández-Morán”, la Universidad de los Hidrocarburos y el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep).

El objetivo es que con “nuevas tecnologías venezolanas llegar a tener el costo de producción más bajo del mundo entero, ¡lo vamos a lograr!”, subrayó.

Lee también: Venezuela superó el millón de barriles diarios en enero de 2025, según la Opep

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

De Interés

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

El Día Internacional de la Paz celebra el poder de la solidaridad mundial para construir un mundo pacífico y sostenible.
Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…
Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025