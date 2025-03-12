Maduro proyecta que Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil bpd al cierre de 2025

En una jornada de trabajo dedicada a la activación del Motor Hidrocarburos, realizada este martes 11 de marzo en PDVSA La Campiña, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, proyectó que para el mes de diciembre de 2025 la empresa mixta Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil barriles por día (bpd).

En referencia al esquema de esta empresa, el jefe de Estado destacó que se ha venido cumpliendo el plan, al explicar cronológicamente.

En abril 2024, hace 10 meses, la empresa registró una producción de 30 mil barriles diarios; en febrero 2025 (hace dos semanas) alcanzó los 60 mil barriles diarios.

“En diciembre, para el cierre del año, en PetroZamora estaremos llegando a 100 mil barriles diarios”, estableció meta, durante una jornada de trabajo dedicada a la activación del Motor Hidrocarburos, al establecer un contacto satelital con la empresa mixta ubicada en la parroquia Venezuela, municipio Lagunillas, estado Zulia, en donde se encontraba el presidente de la Empresa Mixta Petrozamora.

Bajo el modelo de la ley constitucional

Sobre la base de estos alcances, el Dignatario exaltó el significado de estos resultados. “Quiere decir que el plan, la inversión, la proyección va sobre seguro. ¿Quién garantiza eso? Nosotros, no esperamos nada sino de nosotros mismos”, agregó, aludiendo a la consigna de José Gervasio Artigas.

Además, el presidente Maduro destacó que Petrozamora es una empresa mixta que se está trabajando “bajo el modelo de la ley constitucional, aprobada por la constituyente, antibloqueo, que ha sido todo un éxito”.

Sobre este instrumento consideró que poco “hemos informado del éxito de la aplicación de esa ley para conseguir inversionistas privados nacionales e internacionales como es el caso de Petrozamora”.

Indicó que a la fecha se “está produciendo a bomba propia, con esfuerzo propio, capital, tecnología, esfuerzo, trabajo, porque los venezolanos no necesitamos de más nada”.

"Puertas abiertas"

En ese escenario, subrayó que Venezuela está preparada en todos sus 13 motores, pero especialmente en Hidrocarburos para producir con esfuerzo propio, y señaló que “el que quiera venir a trabajar con nosotros: puertas abiertas y abrazos de amor”.

Enfatizó: “Nosotros seguimos produciendo, todos los campos petroleros del país seguirán produciendo, creciendo y consolidando su producción. Ahora, si es con nuestros socios nacionales e internacionales, mejor”.

La meta: El costo de producción más bajo del mundo

El jefe de Estado enfatizó que Venezuela se fija como meta lograr los costos de producción petrolera más bajos del mundo.

Explicó que para lograr este objetivo la gestión del Gobierno Nacional se respaldará con la ayuda de la Universidad de las Ciencias “Humberto Fernández-Morán”, la Universidad de los Hidrocarburos y el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep).

El objetivo es que con “nuevas tecnologías venezolanas llegar a tener el costo de producción más bajo del mundo entero, ¡lo vamos a lograr!”, subrayó.

