Maduro en encuentro con los organismos de seguridad: "Sigamos haciendo lo que hay que hacer en el marco de la legalidad, así chillen"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con los organismos de seguridad del país este lunes 19 de mayo, para ultimar detalles de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 25 de mayo.

El jefe de Estado aseguró que no han cesado los ataques internos y externos contra Venezuela. "Este equipo debe garantizar junto al poder popular que se realicen las elecciones en paz. Comandantes y cadetes en fusión perfecta".

"Quiero ratificar lo que dijo Diosdado, no pudimos decir todo aunque sí estamos haciendolo todo", refiriéndose a las nuevas detenciones de 38 personas.

Aseguró que las autoridades siempre se deben "apegar a la legalidad y a la contitucionalidad con la colaboración de grandes amigos internacionales. Quiero agradecerle a tanta gente buena que alerta dentro, fuera de nuestro país que nos avierten y que garantizan el derecho a la paz y la tranquilidad de la nación".

"Reforzaremos todos los planes de protección del SEN frente a cualquier plan desestabilizador contra Venezuela".

Advirtió que "se debe activar protección al servicio electrico, activar la inteligencia popular y militar, patrullaje, capacidad de reacción inmediata ante cualquier situación".

"Esto es una lucha por la tranquilidad de nuestro pueblo. Ellos nocesan porque tienen una relación carnal con los mafiosos del extranjero", refirió Maduro.

"El equipo queda activado en situación A-1 y si hace falta la escalaremos, con mucho profesionalismo sigamos haciendo lo que hay que hacer, así chillen".

"Pido el apoyo del pueblo de Venezuela, ustedes saben lo que viene, es su autoridad directa y ustedes deben elegirlos. En sus manos está tomar la decisión el domingo. Nosotros garantizaremos la paz la tranquilidad".

Noticia al Día