Maduro reveló que el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, dejó descendientes en Bolivia

El presidente Nicolás Maduro reveló el lunes 4 de agosto que fue contactado por los descendientes del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y los invitó a que visitaran nuestro país.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro +, el jefe de Estado indicó que el héroe venezolano sí tuvo descendencia.

“Lo voy a revelar. Me sorprendió, yo no lo sabía. El Gran Mariscal de Ayacucho había dejado descendencia en Bolivia. Las tataranietas del Gran Mariscal de Ayacucho, bisnietas de un hijo que tuvo allá, Pedro José Sucre, me enviaron un mensaje y le enviaron un mensaje al pueblo de Venezuela”, aseguró.

En este sentido, señaló: “Las invité a que vengan a Venezuela pronto, con toda la familia. Que vengan a compartir con nosotros, porque nos llena de alegría que haya descendientes de Sucre allá en Bolivia”.

Vale acotar que según la versión de algunos historiadores, Antonio José de Sucre solo había tenido una hija, María Teresa de Sucre y Carcelén, quien nació en Ecuador un año antes del asesinato del héroe independentista, fruto de su matrimonio con Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda.

La pequeña María Teresa murió un año después que su padre y en extrañas circunstancias, al caer desde un balcón de su casa. Algunas versiones indican que fue asesinada y otras señalan que fue un accidente.

