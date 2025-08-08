Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Este viernes 8 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, relacionó el atentado con explosivos ocurrido el pasado domingo en Plaza Venezuela con una estructura delictiva que involucra al narcotráfico colombiano, mafias ecuatorianas y residuos de bandas criminales previamente desmanteladas en el país.

Durante un acto en el estado La Guaira, en el marco del lanzamiento del plan vacacional comunitario Venezuela Ríe 2025, el mandatario informó que nuevos sospechosos han sido detenidos en relación con el caso, y que en las próximas horas se ofrecerán detalles sobre los avances en la investigación.

“Se han capturado nuevos involucrados. Todos los indicios apuntan al narcotráfico y a la mafia albanesa ecuatoriana. Todo está vinculado con las bandas criminales que ya hemos derrotado en Venezuela”, expresó Maduro.

Además, adelantó que próximamente se anunciarán importantes decomisos y logros operativos relacionados con estas acciones.

Noticia al Día / VTV