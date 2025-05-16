Maduro y Cilia Flores sostuvieron otro encuentro con la niña Maikelys y su madre: Plantearon debate en la AN para crear un Código de la Familia

Durante la Gran Marcha por la Familia y la Vida llegó al Palacio de Miraflores al encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recibió por parte de representantes de la iglesia cristiana evangélica un documento con propuestas destinadas a salvaguardar los derechos de los niños, adolescentes y las mujeres; el texto plantea la creación de un Código de la Familia, iniciativa que será debatida en la Asamblea Nacional (AN).

Durante el encuentro, se vio a la pequeña Maikelys Espinoza junto a su familia.

El jefe de Estado resaltó la importancia de fortalecer el núcleo familiar como base para la construcción de una sociedad sólida. “Asumo en todas sus partes, de manera completa, la propuesta que me han traído para construir con nuevo Código de Familia que proteja a los niños, niñas, madres y padres, a la familia como un todo”.

Asimismo, destacó el impacto de la jornada al coincidir con la celebración del Día de la Familia Venezolana, y expresó su felicidad por la reunión. “Ver a nuestra niña Maikelys Antonella entre nosotros es felicidad, con ese sentimiento celebró el día de la familia venezolana, unida”, comentó.

Noticia al Día/RRSS